Porto 19 / 04 / 2021 - Filas de espera nas grandes lojas da rua de Santa Catarina, no Porto, no 1º dia de uma nova fase de desconfinamento do país. Abertura de shoppings e lojas de rua acima dos 200m2 levei diversas pessoas às compras. ( Igor Martins / Global Imagens ) © Igor Martins / Global Imagens

O crescimento do produto interno bruto (PIB) cresceu entre abril e junho mas a um ritmo menor, de acordo com a estimativa rápida divulgada esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). No segundo trimestre do ano o PIB cresceu 6,9%, em termos homólogos, mas desacelerou face à taxa de crescimento registada no primeiro trimestre (11,8%). Na variação em cadeia, a economia nacional contraiu 0,2%.

[Em atualização]