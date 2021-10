PIB cresce 4,2% no terceiro trimestre, face a 2020, impulsionado por desconfinamento

© D.R.

O Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 4,2% no terceiro trimestre de 2021 face ao período homólogo do ano passado, divulgou o Instituto Nacional de Estatística.

O crescimento do PIB neste período "reflete a diminuição gradual das restrições impostas pela pandemia, acompanhando o aumento do ritmo de vacinação contra a COVID-19", sublinha o INE na estimativa rápida às contas nacionais publicadas esta sexta-feira.

O instituto lembra que este resultado segue-se a uma "forte redução do PIB no 1º trimestre (-3,3%), determinada pelo confinamento geral" e a "um aumento de 4,4% no 2º trimestre, marcado pelo levantamento gradual das restrições à mobilidade".

A estimativa rápida do INE revela também que, entre julho e setembro, o PIB aumentou 2,9% face ao segundo trimestre deste ano.

"No trimestre anterior, a variação homóloga do PIB tinha sido 16,1%, resultado influenciado, em grande medida, pelo forte impacto da pandemia no 2º trimestre de 2020", situação que verão deste ano já não se verificava.

Como realça o INE, "a dissipação parcial deste efeito de base traduziu-se num contributo positivo da procura interna para a variação homóloga do PIB menor que o apurado no trimestre anterior".

Já o contributo da procura externa líquida foi "ligeiramente mais negativo no terceiro trimestre, traduzindo um aumento das importações de bens e serviços mais acentuado que das exportações de bens e serviços".

No terceiro trimestre deste ano, "o deflator das exportações e, em maior grau, o deflator das importações terão registado crescimentos expressivos, sobretudo relacionados com a evolução dos preços dos produtos energéticos e das matérias-primas, prolongando-se a perda nos termos de troca observada no trimestre precedente", diz ainda o documento.