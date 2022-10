PIB deverá ter crescido entre 4,1% e 6,5% no 3.º trimestre

Chiado, Lisboa. © Líbia Florentino/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 28 Outubro, 2022 • 10:23

Os economistas consultados pela Lusa estimam um crescimento da economia portuguesa num intervalo entre 4,1% e 6,5% em termos homólogos, e entre uma contração de 0,4% e um crescimento de 0,8% em cadeia no terceiro trimestre.

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga na segunda-feira, dia 31 de outubro, a estimativa rápida sobre a evolução do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) no terceiro trimestre.

De acordo com os economistas consultados pela Lusa, a economia portuguesa terá crescido, em termos homólogos, entre 4,1% e 6,5%, abaixo dos 7,4% registados no segundo trimestre, dividindo-se entre uma contração e uma expansão em cadeia.

"A nossa previsão é de crescimento trimestral de 0,1%, em cadeia, e 4,6% homólogos", indica Paula Carvalho, economista-chefe do BPI, em declarações à Lusa.

A economista sustenta que "um dos fatores claramente de impulso terá sido o turismo, cuja retoma foi bastante forte este ano, praticamente igualando os meses homólogos de 2019 (foram mesmo excedidos em termos de receitas)".

Por outro lado, aponta que a inflação sistematicamente elevada e o encarecimento do cabaz de bens essenciais, juntamente com o início do processo da subida das taxas de juro de curto prazo na zona euro e "os efeitos na confiança derivados da complexidade do cenário político internacional", terão levado a uma "contenção do consumo privado e adiamento de decisões de investimento".

"Prevemos por isso, um contributo mais favorável da componente externa para o crescimento no trimestre", refere.

Já Bruno Fernandes, economista do Santander em Portugal, que aponta para um crescimento homólogo do PIB entre 4,1% e 4,5% e em cadeia entre contração de 0,4% e estagnação, assinala que alguns indicadores de alta frequência continuam a sinalizar um abrandamento da atividade económica, devido a uma deterioração do clima económico e confiança dos consumidores.

Ainda assim, assinala que "os dados quantitativos continuam a sinalizar uma evolução positiva da procura doméstica".

"Em termos da procura externa, verifica-se um abrandamento das exportações e importações, com as exportações líquidas a poderem ter um contributo negativo para o crescimento no terceiro trimestre", refere.

Por seu lado, Paulo Rosa, economista sénior do Banco Carregosa, tem uma estimativa mais otimista e aponta para um crescimento homólogo no intervalo entre os 5,5% e os 6,5% e em cadeia entre 0,3% e 0,8%.

"Há duas variáveis que poderão ter aumentado a sua contribuição para o crescimento do PIB, são elas as contas externas e o consumo privado", justifica.

O economista sustenta que existiu uma ligeira melhoria nas contas externas ao longo do terceiro trimestre, quer pelo desagravamento no preço dos combustíveis fósseis importados, quer pelo saldo positivo do setor de viagens e turismo.

Aponta também que o consumo privado deverá ter recuperado "muito ligeiramente", alertando que, contudo, "a desaceleração do contributo do investimento para o PIB poderá ser uma realidade diante da gradual deterioração da confiança empresarial".

No segundo trimestre deste ano, o PIB português cresceu 7,4% em termos homólogos e 0,1% em cadeia, enquanto no terceiro trimestre de 2021 expandiu 5% em termos homólogos.

Para a totalidade do ano, o Governo espera um crescimento de 6,5% na totalidade deste ano.