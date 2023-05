PIB nacional cresce 2,5% no primeiro trimestre

Numa comparação com o último trimestre de 2022, o PIB registou um crescimento de 1,6%. © PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP

O Produto Interno Bruto (PIB) português registou uma variação homóloga de 2,5% no primeiro trimestre deste ano, crescimento impulsionado pela procura externa. O mercado interno teve um contributo nulo neste período.

"A variação homóloga do PIB no 1º trimestre de 2023 foi 2,5% em termos reais, que compara com 3,2% no trimestre anterior", revela esta quarta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

As contas nacionais do primeiro trimestre de 2023 dão conta de "uma redução do contributo da procura interna para a variação homóloga do PIB em volume, passando de 2,3 p.p. [pontos percentuais] no 4º trimestre de 2022, para um contributo nulo".

Nos primeiros três meses do ano, registou-se uma desaceleração do consumo privado, com uma variação homóloga de 1,8% no 1º trimestre (2,8% no trimestre anterior).

O consumo público apresentou um crescimento residual de 0,2%, taxa inferior em 1,2 p.p. à do trimestre anterior.

O Investimento diminuiu 6,1% face ao primeiro trimestre de 2022, após um aumento de 1% nos três últimos meses do ano passado.

Já a procura externa líquida deu um contributo positivo para a variação homóloga do PIB, aumentando para 2,6 p.p. (0,9 p.p. no trimestre precedente).

As exportações aumentaram em volume, apresentando um crescimento homólogo de 10,9% no primeiro trimestre (7,7% no trimestre anterior). Em sentido oposto, as Importações diminuíram, passando de um crescimento de 5,4% no quarto trimestre para 4,9%.

Numa comparação com o último trimestre de 2022, o PIB registou um crescimento de 1,6%, alavancado no contributo da procura externa líquida, que se situou em 2,5 p.p. no primeiro trimestre.

O contributo da procura interna passou a negativo (-0,8 p.p.), depois do patamar positvo no quarto trimestre de 2022 (+0,6 p.p.).