Pizarro admite centros de saúde privados mas só de forma temporária

O ministro da Saúde, Manuel Pizarro © LUSA

O ministro da Saúde, Manuel Pizarro, voltou a admitir esta quinta-feira a criação de centros de saúde privados, mas garantiu que a medida será "transitória e temporária" até que o SNS consiga atribuir um médico de família a todos os portugueses.

O governante já tinha levantado essa hipótese esta terça-feira durante um audição, no Parlamento, no âmbito da apreciação na especialidade do Orçamento do Estado para 2023.

"Nalgumas regiões como Lisboa e Vale do Tejo há carência de profissionais e temos de garantir que todos tenham acesso a uma equipa de cuidados médicos. É neste âmbito que encaramos medidas transitórias, designadamente cooperativas de médicos que possam concorrer para prestar este serviço de forma temporária", esclareceu o governante no final do Conselho de Ministros desta quinta-feira.

Manuel Pizarro frisou contudo que "não é nenhuma privatização do SNS", como acusou o Bloco de Esquerda, sublinhando que o objetivo do governo é "reforçar os cuidados de saúde primários".