Pizarro diz que é importante utilizar de forma "mais eficaz" meios existentes

A demissionária ministra da Saúde, Marta Temido, acompanhada pelo novo ministro da Saúde, Manuel Pizarro.

O Presidente da República deu ontem posse ao novo ministro da Saúde, Manuel Pizarro, numa curta cerimónia no Palácio de Belém, que durou cerca de quatro minutos e na qual esteve presente a antecessora, Marta Temido.

A curta cerimónia teve início às 18:04, na Sala dos Embaixadores, no Palácio de Belém, em Lisboa, e contou com a presença do presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, do primeiro-ministro, António Costa, e ainda da Diretora-geral da Saúde, Graça Freitas.

Na tradicional fase de cumprimentos, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deu um abraço prolongado a Marta Temido, que deixou ontem oficialmente o cargo, e que recebeu também um cumprimento de António Costa.

À saída da cerimónia, na qual foi acompanhado pela mulher, o novo ministro da Saúde disse que abraça "este desafio muito exigente com muita determinação, com muita vontade de trabalhar em prol da saúde dos portugueses e em prol do SNS".

Questionado sobre a falta de meios no setor, Pizarro referiu que "serão sempre necessários mais meios e é também muito importante utilizar da forma mais eficaz possível os meios" existentes.

"Todos os casos em que há dificuldades de recursos são casos que têm que preocupar quem tem responsabilidades na área da saúde", acrescentou.

Interrogado sobre as declarações do bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, que elogiou esta sexta-feira a sua nomeação, Pizarro mostrou-se satisfeito.

"Sou médico de profissão, praticando medicina há mais de 30 anos e só posso ficar satisfeito pelo facto do bastonário da minha ordem profissional ter acolhido de forma favorável a minha nomeação. Quanto ao resto, vamos ver o que acontece no futuro", afirmou.

Já sobre se está confortável com o novo Estatuto do SNS, Pizarro respondeu: "Se não me sentisse confortável não poderia tomar hoje posse neste lugar".

O novo ministro remeteu para os "próximos dias" a nomeação dos secretários de Estado.

Manuel Pizarro, médico, especialista em medicina interna, foi secretário de Estado da Saúde nos dois executivos liderados por José Sócrates, entre 2008 e 2011, tendo Ana Jorge como ministra.

No plano político, Manuel Pizarro foi por duas vezes candidato derrotado a presidente da Câmara do Porto, é o líder da Federação do Porto do PS e foi nono na lista de candidatos a eurodeputados socialistas nas últimas eleições para o Parlamento Europeu.

Manuel Pizarro nasceu em 1964, em Coimbra, mas residiu sempre no Porto, cidade em que foi médico no Centro Hospitalar e Universitário de São João e diretor clínico do Hospital da Ordem da Trindade.

Foi deputado do PS na Assembleia da República (2005-2013), tendo integrado a Comissão Parlamentar de Saúde. Entre 2013 e 2021, assumiu o cargo de vereador da Câmara Municipal do Porto.

Mais recentemente, substituiu Carlos Zorrinho na liderança dos deputados do PS no Parlamento Europeu.