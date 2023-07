PJ faz buscas na casa de Rui Rio e em sedes do PSD

Rui Rio, ex-presidente do PSD © RUI FARINHA/LUSA

A Polícia Judiciária (PJ) está a realizar esta quarta-feira buscas na casa do ex-presidente do PSD, Rui Rio, no Porto, avança a CNN Portugal. Em causa estão suspeitas de crimes como peculato e abuso de poder por alegada utilização indevida de verbas públicas, mais concretamente da Assembleia da República.

Rui Rio será o principal visado na investigação por alegados crimes na anterior gestão do PSD, referentes a financiamento ilícito, mas as buscas também estão a decorrer na sede nacional do partido, na rua de São Caetano à Lapa, em Lisboa, nas sedes distritais do PSD em Lisboa e Porto e nas casas de outros suspeitos, nomeadamente o deputado social-democrata Hugo Carneiro, segundo o canal de notícias.

As buscas acontecem na sequência de suspeitas de um esquema de pagamento de ordenados a funcionários do PSD com verbas da Assembleia da República, destinadas a cargos de assessoria dos grupos parlamentares. Terão sido pagos, durante anos, milhares de euros por mês a funcionários que na realidade não exerciam funções no Parlamento, mas na sede e nas distritais do partido, de acordo com o que terá sido apurado a investigação da PJ, em articulação com o DIAP de Lisboa, indica ainda a CNN Portugal.

Este processo remonta a 2020 e tem origem numa denúncia interna.

Em comunicado, o PSD confirmou "que a sede nacional e a sede distrital do Porto foram hoje objeto de buscas por parte da Polícia Judiciária".

"Segundo a informação das autoridades, a investigação em curso, visa factos que remontam ao período de 2018 a 2021", indica o partido na nota, dando conta que "prestará toda a colaboração solicitada pelas autoridades judiciais".

[Em Atualização]