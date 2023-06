Plano de reabilitação de 40 milhões de euros em 11 bairros de Lisboa arranca terça-feira

© Álvaro Isidoro / Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 05 Junho, 2023 • 13:29 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O plano de intervenção e reabilitação em 11 bairros municipais de Lisboa, com um investimento total de 40 milhões de euros até 2026, arranca na terça-feira no Bairro dos Alfinetes, na freguesia de Marvila, anunciou esta segunda-feira a empresa Gebalis.

As obras previstas inserem-se no programa Morar Melhor, em que a Gebalis - Gestão do Arrendamento da Habitação Municipal de Lisboa -, pretende intervir em "11 bairros, 129 edifícios e mais de 2 mil frações", com uma dotação financeira de 40 milhões de euros, valor consagrado no contrato-programa celebrado com a Câmara Municipal de Lisboa (CML), com um prazo de vigência entre 2022 e 2026.

A primeira fase de intervenções de fundo que a Gebalis vai levar a cabo nos bairros municipais que se encontram sob sua gestão terá início na terça-feira no Bairro dos Alfinetes, na freguesia de Marvila, com a presença do presidente da Câmara, Carlos Moedas (PSD).

"Com vista a proporcionar mais qualidade de vida aos residentes do Bairro dos Alfinetes, composto por um edificado cuja construção se desenvolveu entre 1995 e 2001, a Gebalis inicia aqui a implementação no terreno do seu programa Morar Melhor", informou a empresa municipal, em comunicado.

Da parte da CML, a informação é de que "em muitos casos são obras estruturais em coberturas, fachadas e espaços comuns de prédios que não sofreram quaisquer intervenções ao longo de várias décadas".

Numa nota de agenda, a câmara indicou ainda que as intervenções previstas têm também como objetivo "a modernização e recuperação de elevadores inoperacionais, que dificultam e tornam o dia-a-dia de muitas pessoas, especialmente idosas, particularmente complexo".

No início de maio, a vereadora da Habitação, Filipa Roseta (PSD), disse que o município iria arrancar ainda este ano com 11 das obras de uma "megaoperação de reabilitação" dos bairros municipais, "muitos" dos quais não foram intervencionados desde a sua origem.

"Este ano vão arrancar 11 obras, porque já estavam no nosso orçamento", adianta Filipa Roseta, acrescentando que serão gastos 23 milhões de euros.

Dos 11 bairros em causa - 2 de Maio, Açucenas, Alfinetes, Boavista, Bom Pastor, Condado, Flamenga, Nascimento Costa, Padre Cruz, Rego e Telheiras Sul -, sete estão incluídos no Programa Especial de Realojamento (PER), que foi implementado desde 1993 para erradicar as barracas nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto.

De acordo com a Gebalis, empresa responsável pela gestão da habitação municipal, "a CML já manifestou que tem por objetivo aumentar de forma significativa o investimento no programa Morar Melhor com um novo contrato-programa".

Este plano de intervenção e reabilitação em 11 bairros tem "uma forte componente social, passando sobretudo pela manutenção e reforço da segurança da comunidade, assim como pelo necessário bem-estar geral da população", realçou a empresa municipal.

No Bairro dos Alfinetes, as obras vão abranger um total de sete edifícios e 68 frações, com intervenções previstas nas coberturas e nas fachadas, para "oferecer ao edificado uma maior harmonia arquitetónica, segurança, conforto e melhores condições de habitabilidade aos residentes", apontou a Gebalis.

O programa Morar Melhor terá continuidade durante as próximas semanas no Bairro Padre Cruz, na freguesia de Carnide, e no Bairro da Boavista, em Benfica.

Para o presidente do Conselho de Administração da Gebalis, Fernando Angleu, a fase de intervenções de fundo nos bairros municipais de Lisboa que se inicia esta terça-feira "reflete por completo o compromisso e o esforço da CML e da Gebalis em garantir à comunidade a qualidade de vida e o conforto habitacional que todos merecem", em que o programa Morar Melhor é "um instrumento fulcral" para atingir esses objetivos.