Plano do governo é privatizar a TAP em 12 meses

O primeiro-ministro, António Costa, durante o debate parlamentar na Assembleia da República © LUSA

O governo acredita que será possível privatizar a TAP no prazo de 12 meses, revelou esta quinta-feira o primeiro-ministro, António Costa, durante o debate na Assembleia da República sobre política geral.

Em resposta ao deputado do Iniciativa Liberal, Carlos Guimarães Pinto, que questionou se a venda da companhia aérea se concretizará dentro de um ano, Costa afirmou: "Espero que sim, é isso que está planeado.

Questionado sobre se a TAP poderá ser vendida por 3,2 mil milhões de euros, valor global que o Estado injetou na companhia, o primeiro-ministro Costa disse não estar em condições de responder e que mesmo se estivesse não o faria durante o debate no Parlamento.

Este ano, a TAP ainda vai receber do Estado 990 milhões de euros, ou seja a última fatia dos 3,2 mil milhões de euros de apoios públicos, no âmbito do processo de reestruturação aprovado por Bruxelas. Significa que no próximo ano já não haverá ajudas à companhia, daí o interesse e a pressa do governo em libertar-se deste encargo.

Os gigantes Lufthansa, Air France/KLM e IAG já se posicionaram na corrida à compra da companhia aérea. As candidatas são entre sete e cinco vezes maiores do que a TAP. A CEO da companhia, Christine Ourmières-Widener, reconheceu ainda este mês que "fazer parte de um grande grupo seria uma fonte de resiliência para o futuro".