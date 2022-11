Plano Ferroviário Nacional prevê alta velocidade a servir as dez maiores cidades portuguesas

Estação de Campanhã, Porto © Fernando Pereira/Global Imagens

O Plano Ferroviário Nacional (PFN) foi finalmente revelado esta quinta-feira e estabelece como principal meta que os comboios de alta velocidade (AV) venham a servir as dez maiores cidades portuguesas até 2050, além de ligações a Espanha. Assumindo a concretização de todas as obras necessárias, o plano prevê o "fim das ligações aéreas domésticas no território continental".

O PFN prevê uma nova linha Évora-Elvas (que está já em curso), com o objetivo de criar condições para que surjam novos serviços de alta velocidade entre Lisboa e Madrid. Acresce a linha de alta velocidade Porto-Lisboa, a fim de criar um "eixo de elevado desempenho e elevada capacidade que inclui nova linha AV, linha do Norte e do Oeste", e a primeira fase da nova linha Porto-Vigo (incluindo os troços Braga-Vigo e Porto-Aeroporto). Espera-se, ainda, uma nova linha Aveiro-Viseu-Guarda-Vilar Formoso, o que permitirá "a inclusão das dez maiores cidades do país nos serviços de Alta Velocidade, com a inclusão de Viseu [hoje sem serviço de comboio na capital de distrito]" e tornará possível a "ligação de Lisboa e Porto a Madrid em cerca de 3 horas (assumindo que investimentos estão completos em Espanha)". Há, ainda, duas alternativas em estudo para a ligação AV Lisboa-Algarve, uma delas incluindo as cidades Évora, Beja e Faro.

O Plano Ferroviário Nacional é uma das grandes apostas do governo, que pretende transformá-lo em lei. O PFN é já o resultado de 318 contributos, mas entra esta quinta-feira em consulta pública. Terminada a consulta, voltará a ser examinado pelo governo e submetido à Assembleia da República, em princípio em 2023. O objetivo é torná-lo estrutural, na base do novo mapa ferroviário português para os próximos 30 anos, independentemente dos ciclos políticos.

A ideia passa por melhorar a quota modal da ferrovia no transporte de passageiros, passando dos 4,6% para 20% - isto é, pôr a população portuguesa a usar mais o comboio - e elevar a quota modal das mercadorias dos atuais 13% para 40%. É rumo a esse objetivo, considerando os planos europeus para a neutralidade carbónica e que a Comissão Europeia quer a "transferência de 50% do tráfego rodoviário de passageiros e mercadorias acima de 300 quilómetros para o caminho-de-ferro até 2050 (30% das mercadorias até 2030)", que o PNF define que a alta velocidade deverá servir as dez maiores cidades do país. E que o comboio chegará aos 28 centros urbanos regionais mais significativos, incluindo "todas as capitais de distrito" e "potenciando o seu desenvolvimento".

Outro motivo passa pela melhoria da mobilidade da população. Este plano refere que a atual rede ferroviária "cobre as zonas mais povoadas", sendo que "82% da população vive a menos de 15 minutos de uma estação ou apeadeiro". Contudo, isso de nada vale quando "algumas linhas não têm serviço de passageiros" e "outras têm serviço fraco", e que "alguns territórios não têm acesso à rede [ferroviária]".

Alta velocidade a servir as dez maiores cidades

Ora, para lá chegar, definiu-se a linha de alta velocidade Lisboa-Porto. Esta linha, que fará também ligação à cidade espanhola de Vigo, servirá as cidades de Lisboa, Leiria, Coimbra, Aveiro, Porto, Braga e Guimarães. Só neste ponto passam a estar a servidas pela alta velocidade sete cidades. Ficam a faltar três.

Outra parte da densificação do mapa ferroviário passa pela criação da linha AV de Aveiro até Vilar Formoso, passando por Viseu e Guarda. A ideia passará por esperar que Espanha também invista numa ligação até à região fronteiriça de Vilar Formoso. É esta ligação que permitirá servir as dez maiores cidades portuguesas com alta velocidade. Isto, contando ainda com uma linha mais a sul, que ligue a capital ao Algarve.

Está em estudo duas hipóteses para ligar Lisboa ao Algarve com uma linha AV. Uma opção passa pela "modernização da linha existente para reduzir a viagem em 30 miutos". Outro cenário é criar um "novo eixo [ferroviário] que inclua Évora, Beja e Faro", o que pode permitir fazer uma viagem de Lisboa a Faro em menos de duas horas.

[Em atualização]