Plano Reativar Turismo com mais de 78% de implementação, num investimento de 2, 1 mil milhões

"Das 52 medidas constantes do plano, 40 têm já iniciativas lançadas ou em curso. Este nível de cumprimento coloca o plano Reativar Turismo. Construir o Futuro com uma implementação acima de 78%", indicou, em comunicado, o Ministério da Economia, citando dados do Turismo de Portugal.

A esta percentagem corresponde um investimento de 2.100 milhões de euros em termos de medidas lançadas, ou seja, cerca de 36% da dotação inicial do plano.

Deste valor, 825 milhões de euros foram disponibilizados às empresas, através de medidas como as linhas de apoio ao Turismo, à Qualificação da Oferta, à Tesouraria de Micro, Pequenas e Médias Empresas ou dos programas Transformar Turismo, Adaptar Turismo, Portugal Ventures Call for Tourism e Portugal Events.

O Turismo de Portugal fez hoje um balanço da implementação do plano, numa sessão presidida pelo ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, que destacou a "importância para Portugal de termos um setor do turismo em plena atividade o mais rapidamente possível".

Para o governante, este plano constitui um "instrumento muito poderoso para esse efeito".

A secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, sublinhou, por sua vez, a necessidade do setor aproveitar a oportunidade que plano oferece às empresas para "que definitivamente enveredem pela dupla transição verde e digital".

Aprovado em junho de 2021, o plano tem por objetivo ultrapassar os 27.000 milhões de euros de receitas turísticas em 2027.