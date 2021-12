Plataforma para o depósito digital de jornais arranca em janeiro

© Artur Machado / Global Imagens / Arquivo

A plataforma de Depósito Digital de Jornais (DDJ) está disponível a partir de janeiro, com um conjunto piloto de títulos, uma medida de adesão voluntária que integra o Simplex 2020/21, anunciou o Governo.

"A partir de agora será possível o envio dos jornais para depósito legal na Biblioteca Nacional de Portugal (BNP) em formato digital, em substituição do papel. A plataforma DDJ arranca já em janeiro, com um conjunto piloto de títulos, diários e semanários, de âmbito local e regional", lê-se numa nota hoje divulgada pelo gabinete do secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Multimédia, Nuno Artur Silva.

Esta é uma medida de adesão voluntária, mediante a assinatura de um acordo com a BNP, que integra o Simplex 2020/21.

Segundo o mesmo comunicado, a plataforma tem por objetivo tornar mais rápido o depósito, eliminar os custos da sua gestão em papel, garantir a conservação dos conteúdos, pretendendo ainda abranger jornais exclusivamente em formato digital.

"Ir recuperando e integrando os números retrospetivos de cada título é também uma meta que, no futuro, permitirá reunir, proteger e divulgar o importante património de cada jornal", adiantou.

Citado no mesmo documento, Nuno Artur Silva reiterou que a concretização desta medida "permitirá simplificar procedimentos, poupar e melhorar a qualidade da preservação dos arquivos, diminuindo, em simultâneo, a carga administrativa que ainda pesa sobre os órgãos de comunicação social".