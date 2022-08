Pombal investe mais de meio milhão de euros em veículos elétricos

Dinheiro Vivo/Lusa 23 Agosto, 2022 • 13:07 Partilhar este artigo Facebook

A medida foi aprovada na última reunião de executivo e visa a promoção da utilização de energias limpas, contribuindo para a promoção de estratégias de baixo teor de carbono.

Segundo esta autarquia do distrito de Leiria, o autocarro elétrico, com respetivo carregador, irá integrar o sistema de transportes públicos urbanos (Pombus) e terá uma lotação de 60 passageiros, com 20 lugares sentados.

"Será adaptado com condições de acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida ou condicionada, dispondo de um lugar para cadeira de rodas".

Trata-se de um investimento de cerca de 412 mil euros.

Apostando no desenvolvimento sustentável e em políticas ambientais, que contribuem "para o cumprimento dos desígnios nacionais e internacionais, designadamente os relativos às alterações climáticas, através da redução de emissões de gases com efeito de estufa no domínio dos transportes", a Câmara Municipal de Pombal adquiriu ainda quatro automóveis elétricos.

Segundo o município, a "aquisição foi realizada em regime de locação financeira, através da celebração de um contrato de leasing com a duração de 48 meses, num investimento total de perto de 104 mil euros".

Foram também comprados quatro carregadores para veículos elétricos, nomeadamente dois de carregamento normal e outros dois de carregamento semirrápido, num investimento total de 33 mil euros, acrescido de IVA.

As novas viaturas irão substituir quatro outros veículos movidos a combustível fóssil (gasóleo), com mais de 20 anos de vida.

Esta aquisição ocorreu no âmbito do Programa de Apoio à Mobilidade Elétrica na Administração Pública, através do Fundo Ambiental, que visa apoiar a aquisição, de forma faseada e por substituição de veículos com mais de dez anos, de 1.200 veículos elétricos, em regime de aluguer, durante um período de 48 meses, bem como de postos de carregamento e de sistemas de georreferenciação e monitorização.

A comparticipação máxima a atribuir pelo Fundo Ambiental corresponde a um valor de 60 mil euros, sendo o valor restante suportado pelo orçamento municipal.