Portagens aumentam 1,83% em 2022

As portagens nas autoestradas portuguesas vão ter um aumento de 1,83% a partir de 2022, atualização que tem por base o Índice de Preços no Consumidor (IPC) de outubro, excluindo habitação, que o Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgou esta quinta-feira.

Nos últimos dois anos (2020 e 2021) o indicador que serve de referência a esta atualização nos preços das portagens foi negativo e, por isso, ficaram inalteradas.

Na estimativa rápida do IPC do mês passado, o INE previa que a taxa de inflação homóloga, excluindo habitação, no continente - indicador que serve de referência à atualização das portagens - teria sido de 1,84%. Hoje, reviu o valor para 1,83%.

As concessionárias das autoestradas têm, até 15 de novembro, de entregar a sua proposta para a revisão das portagens para que esta entre em vigor a 1 de janeiro do ano seguinte.

A subida que terá lugar no próximo ano terá ainda ser apurada em cada troço.