Portal da Queixa alerta para "esquemas fraudulentos" com sites falsos que usam a marca Tifossi

O Portal da Queixa fez saber esta terça-feira que, em plena época de saldos, identificou um aumento das reclamações dos consumidores sobre informação enganosa relativa à marca de vestuário Tifossi.

Em comunicado, é referido que a marca "está a ser alvo de esquemas fraudulentos online que utilizam o nome da marca para enganar consumidores", à semelhança do que já tinha acontecido com a Stradivarius.

"Este é um esquema que já começa a ser repetido, mas com marcas diferentes", alerta o Portal da Queixa. A plataforma explica que detetou o registo de várias as reclamações a reportar o surgimento de websites falsos que, com a denominação "Outlet", estão alegadamente a promover ofertas online em nome da marca Tiffosi. Alguns dos casos partilhados pelos consumidores dão como exemplo, os seguintes sites fraudulentos: "tiffonlinept.shop ou tifoutonlin.shop".

Situação semelhante já tinha sido identificada em novembro de 2021 relativamente à marca Stradivarius, quando o Portal da Queixa identificou "um considerável aumento no número de reclamações".

Os consumidores alertavam para a existência de um site fraudulento - o "stradivarius.outlet", que aparentava ser fidedigno, mas que não era mais que uma plataforma para defraudar os consumidores.