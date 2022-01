Portal da Queixa recebeu 16 mil reclamações de serviços públicos

Já os serviços da Autoridade Tributária registam um elevado índice de satisfação junto dos consumidores. © Paulo Spranger/Global Imagens

O Portal da Queixa, rede social de consumidores em Portugal, recebeu no ano passado 15.984 reclamações dirigidas aos serviços públicos, um aumento de 19% face a 2020.

O IMT (Instituto da Mobilidade e dos Transportes​), Segurança Social , câmaras municipais e o Serviço Nacional de Saúde (SNS) foram as entidades que registaram mais queixas.

A maioria das queixas dirigidas ao IMT está relacionada com dificuldades na obtenção da carta de condução (renovação, emissão, troca).

Relativamente à Segurança Social, o principal motivo de reclamação dos portugueses refere-se a problemas com a atribuição de subsídios, pensões, reformas e apoios.

Já ao nível das câmaras municipais/municípios, a manutenção de infraestruturas e espaços é um dos motivos mais reportados pelos munícipes.

As reclamações quanto ao SNS incidem maioritariamente na questão da qualidade de atendimento e em matérias relacionadas com a vacinação e a emissão de certificados digitais Covid-19.

O Instituto dos Registos e Notariado (IRN) não escapou ao crivo dos consumidores, sendo que o principal motivo de reclamação registado no Portal da Queixa está relacionado com a renovação e/ou emissão do Cartão do Cidadão.

A TAP ocupa o sexto lugar entre os serviços públicos de que mais queixas foram alvo ao longo de 2021. Neste caso, a principal denúncia é a falta de reembolso de valores de viagens.

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) também tem causado descontentamento aos cidadãos pelas dificuldades que têm com o agendamento junto dos vários balcões do SEF, para resolverem os seus problemas.

O Instituto Nacional de Estatística (INE), figura no Top 10 das entidades públicas mais reclamadas pelos portugueses. A principal queixa prende-se com a inoperância a não receção da carta com os acessos no âmbito dos Censos 2021.

Em oitavo lugar, encontra-se o Ministério da Educação, com as principais queixas a refletirem a insatisfação dos portugueses pelos problemas gerados no Portal das Matrículas e as dificuldades no acesso ao portal MEGA - Manuais Escolares Gratuitos.

No fim da tabela, figura a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), com os contribuintes a apontar, na sua maioria, falhas relacionadas com o IRS e problemas com o desalfandegamento.

Não obstante, o número de reclamações dirigidas à AT, o Portal da Queixa identificou uma performance positiva desta entidade pública, que resulta no elevado índice de satisfação que lhe é atribuído - 87.2 (em 100).