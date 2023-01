Portal das Finanças está em baixo

© Gustavo Bom / Global Imagens

O Portal das Finanças encontra-se indisponível por "motivos de ordem técnica", informou o Ministério das Finança esta quinta-feira. Também a plataforma E-Fatura está indisponível.

"Por motivos de ordem técnica, o Portal das Finanças está indisponível. A Autoridade Tributária [AT] está a trabalhar para repor o seu funcionamento com a maior brevidade possível", lê-se na nota enviada à redação.

"Não é possível aceder a este site", é a mensagem que os contribuintes que tentem aceder ao Portal das Finanças e à plataforma E-Fatura estão a receber.

Estes serviços da AT estão temporariamente indisponíveis, sensivelmente, desde as 9h desta quinta-feira. O Ministério das Finanças, contudo, não detalha o motivo - se se trata de questão de manutenção periódica ou se estará em causa a segurança do site devido a um ataque informático.

Já a 30 de novembro o acesso ao Portal das Finanças esteve temporariamente indisponível, por ter expirado o certificado digital. Nesse momento, o Ministério das Finanças explicou: Está em curso a renovação dos certificados digitais do Portal das Finanças, por força da qual os respetivos serviços estão temporariamente indisponíveis".

[Em atualização]