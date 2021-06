Portal de serviços públicos já permite marcações com videochamada

A ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão. © LUSA

"Os serviços de ativação de Chave Móvel Digital, Alteração de Morada no Cartão de Cidadão e Renovação de Cartão de Cidadão para maiores de 25 anos, que podem ser realizados online no portal de serviços públicos ePortugal.gov.pt, passam a disponibilizar, com marcação, um canal de apoio por videochamada", informa o Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública.

Para isso, basta escolher a opção «agendar videochamada». Após o preenchimento dos dados solicitados e a escolha do dia e hora, irá receber, em 15 minutos, um e-mail de confirmação, garante o MMEAP.

Na data agendada, é feita a videochamada e é possível contar com o auxílio de um operador. "Todos os operadores tiveram formação na área do serviço de atendimento público por videochamada, preparado pela Academia AMA (Agência para a Modernização Administrativa) focado no suporte aos serviços agora disponibilizados", avança o gabinete da ministra Alexandra Leitão.

O MMEAP promete ainda alargar o conjunto de serviços deste modelo "digital assistido", em breve. Entre eles a revalidação da carta de condução, marcação de consultas em centros de saúde, pedir um certificado de registo criminal de pessoas singulares e associar atributos empresariais com o sistema de certificação de atributos profissionais.