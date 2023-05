Porto de Leixões considerado o "mais eficiente a nível nacional"

Porto de Leixões © Artur Machado / Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 19 Maio, 2023 • 19:40 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Porto de Leixões, em Matosinhos, foi considerado o "mais eficiente a nível nacional", adiantou esta sexta-feira a Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL), tendo por base a classificação do CPPI - Container Port Performance Índex.

Em comunicado, a APDL adianta que na classificação do CPPI - Container Port Performance Index 2022, o Porto de Leixões ocupa a 175.º posição e é considerado o 43.º melhor porto na região da Europa/Norte de África. Estas posições classificam o Porto de Leixões como "o mais eficiente porto a nível nacional", destaca a APDL.

O Porto de Leixões é o principal porto exportador a nível nacional de carga contentorizada, contribuindo para 7% do emprego em Portugal e 6% do Produto Interno Bruto (PIB).

De acordo com a APDL, o Porto de Leixões vai continuar a "potenciar uma estratégia de qualificação dos seus equipamentos e estruturas", tendo por base um "ambicioso plano de investimentos" que permitirá a "valorização dos segmentos de operação", nomeadamente a carga contentorizada, carga geral e o serviço ro-ro.

Construído nos finais do século XIX e sucessivamente alargado até aos dias de hoje, o Porto de Leixões, situado na foz do Rio Leça, no concelho de Matosinhos (distrito do Porto), é o maior porto artificial de Portugal.