Porto de Lisboa com 13,7% de crescimento na carga movimentada em 2022

Dinheiro Vivo 16 Fevereiro, 2023 • 16:08

A carga movimentada no Porto de Lisboa em 2022 atingiu 11 milhões de toneladas, o que se traduz num aumento de 13,7% face ao ano anterior. O crescimento terá resultado da melhoria de performances das várias áreas, nomeadamente da carga contentorizada e dos granéis líquidos e sólidos.

Nos contentores, o crescimento foi de 6% para as 3,9 milhões de toneladas e nos granéis líquidos o aumento foi de 14,5% em comparação com o período homólogo.

Contudo, são os granéis sólidos que trazem ao Porto de Lisboa um novo recorde histórico neste segmento com um crescimento de 20%, o que se traduz em 5,3 milhões de toneladas.

Destaca-se a movimentação de milho que alcançou o melhor resultado dos últimos 24 anos com 1,4 milhões de toneladas, o que significa um crescimento de 38% face a 2021. A quase totalidade desta carga (98%) são importações e a restante é expedida para as regiões autónomas da Madeira e dos Açores.

A soja, pelo terceiro ano consecutivo, ultrapassou a barreira de um milhão de toneladas e atingiu o quarto melhor registo da década. Por sua vez, o trigo atingiu as 529 mil toneladas, uma subida de 10% face ao ano anterior.

Em termos agregados, milho, soja e trigo, excederam as três milhões de toneladas movimentadas no Porto de Lisboa, ou seja, 57% dos granéis sólidos movimentados. O Porto de Lisboa tem cerca de 74% do mercado nacional neste segmento de carga agroalimentar.