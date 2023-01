Porto tem o melhor aeroporto português. Lisboa o pior

Aeroporto Francisco Sá Carneiro, na Maia, Porto. © Artur Machado/Global Imagens

O melhor aeroporto português é o Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto. A distinção tem em conta a pontualidade, a consideração dos clientes e a qualidade da área da restauração e lojas. Já o aeroporto de Lisboa é o pior do país.

Esta classificação é o resultado do último AirHelp Score, ranking promovido anualmente pela AirHelp, a maior organização internacional de defesa dos direitos dos passageiros aéreos.

O aeroporto do Porto obteve uma pontuação global de 7,67, avança esta quinta-feira a AirHelp. Na pontualidade atingiu os 7,10, na consideração dos clientes fixou-se nos 8,52 e na qualidade da sua área de restauração e lojas alcançou os 8,53.

Em segundo lugar, surge o Aeroporto de Faro, com uma pontuação global de 7,21. Já o Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, é o pior aeroporto de Portugal, com uma classificação de 6,75.

O ranking da AirHelp analisou 151 aeroportos em todo o mundo, sendo as pontuações determinadas pelo desempenho pontual (que representa 60% da pontuação), a qualidade do serviço (pesa 20%) e pelas opções de refeições e lojas (os restantes 20%).

O Aeroporto Francisco Sá Carneiro surge na 54º posição do ranking de 2022, registando a quinta maior subida em relação a 2019, principalmente devido ao melhor desempenho na pontualidade. A nível europeu, está no top 10, exatamente na 7ª posição, dos aeroportos europeus considerados no estudo.

O aeroporto de Lisboa surge no fim do ranking, no 143º lugar.

O melhor aeroporto do mundo é o Tokyo Haneda International Airport, que alçancou uma pontuação global de 8,83.