Portugal coloca 1750 ME em dívida a seis e a 12 meses com juros a caírem para mínimos

Cristina Casalinho, IGCP

Portugal colocou esta quarta-feira 1750 milhões de euros, igual ao montante global máximo indicativo, em Bilhetes do Tesouro (BT) a seis e a 12 meses, com os juros a caírem para mínimos de sempre nos dois prazos, foi anunciado.

Segundo a página da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) na agência Bloomberg, a 12 meses foram colocados 1.000 milhões de euros em BT à taxa de juro média de -0,536%, mínima de sempre e inferior à registada em 17 de março, quando foram colocados também 1.000 milhões de euros à taxa de juro média de -0,527%.

A seis meses foram colocados hoje 750 milhões de euros em BT à taxa média de -0,571%, também inferior à verificada em 17 de março, quando foram colocados 500 milhões de euros a -0,554%.

A procura hoje atingiu 1.753 milhões de euros para os BT a 12 meses, 1,75 vezes o montante colocado, e 1.473 milhões de euros para os BT a seis meses, 1,96 vezes o montante colocado.

O IGCP tinha anunciado para hoje dois leilões de BT com maturidades em 19 de novembro (seis meses) e em 20 de maio de 2022 (12 meses).

Nos anteriores leilões com estas maturidades, em 17 de março, Portugal colocou 1.500 milhões de euros, igual ao montante máximo anunciado, em BT a seis e a 12 meses, com os juros a descerem para mínimos de sempre no prazo mais longo.

A 12 meses foram colocados 1.000 milhões de euros em BT à taxa de juro média de -0,527%, anterior mínima de sempre e inferior à registada em 20 de janeiro, quando foram colocados 750 milhões de euros à taxa de juro média de -0,522%.

A seis meses foram colocados 500 milhões de euros em BT à taxa média de -0,552%, ligeiramente acima do anterior mínimo de sempre, verificado também em 20 de janeiro, quando foram colocados 750 milhões de euros a -0,554%.

Em março, a procura cifrou-se em 2.873 milhões de euros para os BT a 12 meses, 2,87 vezes o montante colocado, e em 1.688 milhões de euros para os BT a seis meses, 3,38 vezes o montante colocado.