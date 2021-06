Portugal coloca mil milhões em dívida a seis e 10 anos a juros mais baixos

Cristina Casalinho, IGCP © PAULO SPRANGER/Global Imagens

Portugal colocou esta quarta-feira mil milhões de euros, montante máximo indicativo, em Obrigações do Tesouro (OT) a cerca de seis e 10 anos a taxas de juro mais baixas face aos anteriores leilões comparáveis, foi anunciado.

Segundo a página do IGCP, que gere a dívida pública, na agência Bloomberg, foram colocados 700 milhões de euros em OT com maturidade em 17 de outubro de 2031 (cerca de 10 anos) à taxa de juro de 0,397%, inferior à de 0,505% registada num leilão com prazo semelhante em 12 de maio, quando foram colocados 551 milhões de euros.

A procura cifrou-se em 1.074 milhões de euros, 1,53 vezes o montante colocado.

Com maturidade em 15 de outubro de 2027 (cerca de seis anos), Portugal colocou hoje 300 milhões de euros à taxa de juro de -0,162%, também inferior à verificada no anterior leilão comparável de 10 de março, quando foram colocados 625 milhões de euros a -0,086%.

A procura atingiu 1.298 milhões de euros, 4,33 vezes o montante colocado.

O IGCP anunciou que hoje realizava dois leilões de Obrigações do Tesouro com maturidades em 15 de outubro de 2027 (cerca de seis anos) e em 17 de outubro de 2031 (cerca de 10 anos) com um montante indicativo global entre 750 e 1.000 milhões de euros.

Filipe Silva, diretor de Investimentos do Banco Carregosa, refere que, depois de uma subida generalizada nas 'yields' da dívida soberana desde o início do ano, e que para já atingiram o seu pico em maio, verificou-se nas últimas semanas uma inversão desta tendência, movimento que também se fez sentir no prémio de risco de Portugal.

"Os discursos mais cautelosos por parte dos responsáveis dos bancos centrais relativamente a um possível abrandamento nos programas de compra de ativos, ou mesmo retirada de estímulos, têm suportado este movimento, afirmou.

"Para já, parece existir um consenso de que a inflação a que estamos a assistir é transitória e será preciso existirem mais evidências para se verificarem alterações na política monetária", concluiu Filipe Silva.