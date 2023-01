Portugal coloca três mil milhões em Obrigações do Tesouro a 15 anos com juro a 3,7%

Miguel Martin, presidente do IGCP © DR

Portugal colocou esta quinta-feira, na primeira venda sindicada do ano, três mil milhões de euros em Obrigações do Tesouro a 15 anos à taxa de juro de 3,689%, de acordo com o IGCP.

Segundo a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP, a emissão tem data de vencimento a 18 de junho de 2038 e a procura ultrapassou os 17,9 mil milhões de euros, quase seis vezes superior à oferta.

Na quarta-feira, a agência Bloomberg avançou que Portugal mandatou um sindicato bancário para uma emissão de dívida a 15 anos.

Esta é a primeira emissão de venda sindicada realizada este ano e também a primeira de OT a 15 anos desde julho de 2020.

Os principais investidores são de "França/Itália/Espanha", seguidos por investidores do "Reino Unido" e de "Portugal".

Em termos de perfil, a maioria são "gestores de fundos", seguidos por "bancos/bancos privados" e por "bancos centrais/instituições oficiais".

Portugal mandatou o Barclays, BNP Paribas, Goldman Sachs Bank, J.P. Morgan Bank Europe, Morgan Stanley e o Novo Banco como 'joint lead managers'.

No programa de financiamento para 2023, o IGCP indica que o montante das necessidades de financiamento líquidas do Estado deverá situar-se em cerca de 12.400 milhões de euros.

De acordo com o programa divulgada esta quarta-feira, a agência planeia emitir 19 800 milhões de euros de dívida em Obrigações do Tesouro (OT) durante este ano e que o financiamento líquido resultante da emissão de Bilhetes do Tesouro (BT) produzirá um impacto positivo de 4 300 milhões de euros.