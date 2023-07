Portugal com o quinto maior excedente da UE mas no pódio das maiores dívidas

O primeiro-ministro, António Costa e o ministro das Finanças, Fernando Medina © ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

Portugal registou, no primeiro trimestre do ano, o quinto maior excedente orçamental entre os 27 países da União Europeia (UE). Confirmando as contas do Instituto Nacional de Estatística (INE), a economia portuguesa alcançou um superavit de 1,2% do PIB, ou de 2,8% do PIB, se ajustado dos efeitos sazonais, segundo o relatório do Eurostat, publicado esta sexta-feira.

Considerando os resultados sem os ajustes dos efeitos sazonais, em primeiro lugar, com o maior excedente, está o Chipre, com 4,8%, seguido pela Dinamarca (2,8%), Holanda (2,4%) e Irlanda (1,4%). Portugal surge, assim, em quinto lugar com um saldo positivo das contas nacionais, de 1,2%, o que compara com o défice de 1,9% registado nos últimos três meses do ano.

Em sentido inverso, estão Itália (-12,1%), Hungria (-11,2%) e Bélgica (-10%) com um défice das contas públicas superior ou igual a 10%.

Os bons números de Portugal deverão, contudo, esbater-se no segundo trimestre, uma vez que as contas nacionais já deverão sentir o impacto negativo dos apoios sociais e dos aumentos salariais e de pensões.

"As contas do segundo trimestre [entre abril e junho] serão significativamente piores, porque já se irá sentir o impacto das medidas de apoio 2400 milhões de euros que é cerca de 1% do PIB", alertou o ministro das Finanças, Fernando Medina, em junho, detalhando que "o aumento dos salários da Função Pública, o aumento intercalar das pensões, a medida do IVA zero, os apoios às famílias, à agricultura, os apoios às rendas e a bonificação dos juros não entraram nas contas do primeiro trimestre".

Por isso, Fernando Medina defende que "os resultados alcançados no primeiro trimestre têm de ser vistos com realismo". "Muitas medidas de apoio face ao choque inflacionista só terão reflexo nas contas do segundo trimestre", alertou.

Terceiro maior corte na dívida pública

No primeiro trimestre do ano, Portugal continua no pódio dos países mais endividados da União Europeia, estando em terceiro lugar, com um peso da dívida no PIB de 113,8%, só atrás de Itália (143,5%) e da Grécia (168,3%), revela outro relatório do Eurostat, divulgado esta sexta-feira.

Apesar deste cenário negativo, a tendência é positiva, com a economia portuguesa a registar o terceiro maior corte na dívida pública da UE: uma queda de 10,8 pontos percentuais em comparação com o mesmo período do ano passado.