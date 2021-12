Portugal "compara mal" nos preços da internet

André Aragão Azevedo, secretário de Estado para a Transição Digital, discursou durante a cerimónia de inauguração da 42 Lisboa. © 42 Lisboa

O secretário de Estado para a Transição Digital, André Aragão de Azevedeo admite que os preços da Internet são "uma das dimensões em que Portugal compara mal" com a Europa, em entrevista ao "Público", esta terça-feira. Por isso, considera necessárias ofertas de tarifários "que permitam que o cliente que quer só internet tenha acesso a esse serviço a um preço compatível com as melhores práticas europeias".

Para o governante, a tarifa social de internet, que entra em vigor já a partir de janeiro de 2022, é um contributo para aproximar Portugal das melhores práticas europeias. André Aragão de Azevedo considera mesmo que a tarifa social da Internet, em Portugal, é das mais ambiciosas a nível europeu.

Questionado, o membro do executivo português garante também que o Estado tem verbas para cofinanciar investimentos em rede fixa e móvel que levem a internet em banda larga a toda a população e território. Não obstante, defende que o país está "claramente melhor" do que há dois anos em matéria de digitalização.

Na segunda-feira, a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) alertou que os preços altos das telecomunicações limitam uso da banda larga e dificultam transição digital.