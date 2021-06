Portugal deverá crescer acima da média da zona euro em 2022

© Reinaldo Rodrigues/GLobal Imagens

O Produto Interno Bruto (PIB) português deverá crescer 5,4% em 2022, acima da estimativa de 4,2% para a Zona Euro, avança uma análise da Euler Hermes, líder mundial em seguro de crédito

Até ao final deste ano, as projeções de evolução da economia portuguesa apontam para um crescimento de 4%, dentro da média das economias europeias.

Estas previsões são influenciadas pelos fundos de 13,9 mil milhões de euros em subvenções a fundo perdido previstas no Plano de Recuperação e Resiliência de Portugal, no âmbito do 'Next Generation EU', o plano de recuperação da União Europeia, bem como pelos 2,7 mil milhões de euros em empréstimos para os próximos cinco anos.

Dentro da zona euro, a análise da Euler Hermes destaca o crescimento de 5,3% do PIB espanhol e do italiano em 4,6%. Com previsões menos favoráveis, o crescimento das economias francesa e alemã não deverá ultrapassar os 3,8%.

Diferentes ritmos

O estudo "Grand reopening: new opportunities, old risks", recentemente publicado pela Euler Hermes, prevê que o PIB global deverá crescer 5,5% já este ano e 4,1% em 2022.

Os principais impulsionadores desta tendência de recuperação são os Estados Unidos - com projeções de crescimento de 6,3% para 2021 e de 4% em 2022 - e a China - previsão de aumneto de 8,2% para este ano e de 5,4% para próximo ano.

A África do Sul, com um crescimento de apenas 2,2% do PIB em 2021 e de 1,9% em 2022, e o Japão, com 2,5% este ano e 1,9% no próximo, são as regiões com cenários de recuperação mais lenta.

Ainda em 2021, o comércio global deverá crescer 7,7% em volume, depois de uma diminuição de 8% em 2020, impulsionado pelas expectativas positivas no que diz respeito às exportações da zona Ásia-Pacifico e das fortes importações dos Estados Unidos, Europa e China.