Portugal Digital Summit recebe Estados Unidos da América em dois dias de evento na Exponor

A Associação da Economia Digital (ACEPI) fez esta quarta-feira a antevisão da edição de 2023 do Portugal Digital Summit, um evento focado na Economia e Transformação Digital que decorre este ano em Matosinhos, com os Estados Unidos da América como país convidado. Entre os dias 17 e 18 de outubro, o espaço da Exponor receberá mais de 150 oradores nacionais e internacionais para discutirem desafios e oportunidades que o digital cria nos diversos setores económicos e na sociedade portuguesa.

No evento que contará com mais de uma centena de oradores, e que este ano tem como mote "AI: Powering Business Innovation & Digital Transformation", as sessões serão distribuídas por três palcos: no Leadership Stage serão discutidos os principais temas da transformação digital por oradores de renome nacional e internacional; no Disruption Stage, serão analisados os principais e mais recentes conceitos, tecnologias, metodologias e modelos de negócio que estão na vanguarda da economia digital e inteligência artificial; e no Masters Stage, terá lugar toda a programação que englobe os temas de E-Commerce e Marketing Digital, com a apresentação de casos de sucesso e de boas práticas na transformação digital.

O Portugal Digital Summit é também parte integrante da Portugal Digital Week, que estará a decorrer entre 16 e 20 de outubro, e que, desde 2003, se foca em celebrar a economia e o comércio digital em Portugal.

Na agenda para a Digital Week está a apresentação do Estudo Anual da Economia e da Sociedade Digital, que analisa a evolução da economia digital em terras lusas, designadamente em domínios como a utilização da internet pelos consumidores, a presença online das empresas e o comércio eletrónico.

Adicionalmente, ocorrerá também a USA-Portugal Digital Roundtable, uma iniciativa que junta executivos de organizações públicas e privadas nacionais e dos EUA, em que serão discutidas oportunidades e desafios da transição digital e da modernização administrativa.

Para fechar a Portugal Digital Week, a 20 de outubro, a ACEPI assinalará o Dia de Compras na Net com promoções e descontos em diferentes lojas online e marketplaces aderentes.

Comércio Digital em expansão

De acordo com a edição de 2022 do Estudo da Economia e da Sociedade Digital em Portugal, lançado pela ACEPI, estima-se que o comércio eletrónico Business to Client (B2C) - que corresponde ao valor comprado online pelos portugueses -, ascenda aos cerca de 9 mil milhões de euros em 2023. Relativamente ao E-commerce Business to Business (B2B), o que as empresas portuguesas vendem a outras empresas e ao Estado, representará cerca de 130 mil milhões de euros.

Até 2026, as projeções ganham ainda mais relevo, prevendo-se cerca de 11 mil milhões de euros e cerca de 155 mil milhões de euros no comércio eletrónico B2C e B2B, respetivamente.

A Associação da Economia Digital também anunciou, recentemente, a sua integração num consórcio liderado pela Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) para concretizar as "Aceleradoras do Comércio Digital", um programa inscrito no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), com uma dotação total de 55 milhões de euros destinados a capacitar as micro, pequenas e médias empresas do comércio, serviços, restauração e similares no seu desenvolvimento e maturidade digital.

De acordo com a ACEPI, prevê-se que esta medida venha a abranger dezenas de milhares de empresas ao longo dos próximos dois anos.