Portugal e Brasil assinam acordo na área da saúde e investigação biomédica

O governo assinou um memorando de entendimento com a Fundação Oswaldo Cruz-Fiocruz na área da saúde e investigação biomédica, no âmbito da 13.ª Cimeira luso-brasileira que decorreu este sábado em Lisboa, com a presença do primeiro-ministro, António Costa, e do oresidente do Brasil, Lula da Silva.

O acordo prevê o desenvolvimento conjunto de Portugal e do Brasil de produtos e serviços inovadores na área da saúde, a promoção da colaboração em projetos de investigação entre cientistas da Fundação Oswaldo Cruz-Fiocruz e de instituições portuguesas, e a promoção de "acordos tecnológicos para a atração de empresas portuguesas de base biotecnológica em território brasileiro, e empresas brasileiras de base biotecnológica em território português", lê-se no comunicado do gabinete do ministro da Economia e do Mar.

O acordo foi assinado pela ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato, pelo secretário de Estado da Economia, Pedro Cilínio, pela secretária de Estado da Promoção da Saúde, Margarida Tavares e, pelo da Brasil, pelo presidente da Fiocruz, Mário Santos Moreira.

"A Fundação Fiocruz tem vindo a trabalhar com diversos parceiros, incluindo Portugal e instituições nacionais, na criação de um cluster de saúde luso-brasileiro, assente numa cooperação bilateral, europeia, ibero-americana e ao nível da CPLP - Comunidade dos Países de Língua Portuguesa", explica o governo na nota à imprensa.