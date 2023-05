Portugal é dos países da zona euro com maior peso dos juros pagos no PIB

Desde 2014, o peso dos juros pagos no PIB tem vindo a descer. © Reinaldo Rodrigues/GLobal Imagens

Portugal registou no ano passado um dos valores mais altos no peso dos juros pagos no Produto Interno Bruto (PIB) entre os países da zona euro, tendo-se fixado em 2%, divulgou esta segunda-feira o INE.

Nos dados detalhados relativos à despesa pública em 2022, divulgados hoje, o Instituto Nacional de Estatística (INE) explica que Portugal registou um dos valores mais altos no peso dos juros pagos no Produto Interno Bruto (PIB), o correspondente a 2%, sendo apenas ultrapassado pela Grécia, Espanha (ambos com 2,4%) e pela Itália (4,4%).

O organismo de estatística destaca que estes países "apresentaram também um nível de dívida pública, em percentagem do PIB, elevado".

Contudo, Portugal pagou cerca de 4,7 mil milhões de euros em juros relativos à sua dívida pública, o que representou uma redução de 9,4% face ao ano anterior.

O INE destaca que o valor representa uma diminuição de "44,5% relativamente ao valor registado em 2014, ano da conclusão do Programa de Assistência Económica e Financeira".

"A evolução decrescente dos juros pagos, a partir de 2014, é sobretudo resultado da redução das taxas de juro, uma vez que a evolução da dívida bruta das administrações públicas (consolidada) foi, em geral, crescente", salienta.

O INE salienta que desde 2014, o peso dos juros pagos no PIB tem vindo a descer, situando-se, ainda assim, acima do registado para o conjunto da zona euro.