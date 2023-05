Portugal é dos países que mais taxa os dividendos

Notas euros dinheiro © Pixabay

Em Portugal, os investidores particulares pagam 28% de taxa de IRS sobre os dividendos que recebem, a nona mais elevada na lista de países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE). A Irlanda, com uma taxa de 51%, ocupa o cimo da tabela e é o único que fica com metade dos ganhos do acionista.

A notícia é avançada pelo Jornal de Negócios, que dá conta que o imposto médio do conjunto dos países da OCDE é de 24%, quatro pontos percentuais abaixo de Portugal e 27 pontos percentuais abaixo da Irlanda. No topo da tabela estão, ainda, a Dinamarca e o Reino Unido, com taxas de imposto de 42% e 39,4%, respetivamente.

Grécia e a Eslováquia são os países que cobram as taxas mais baixas, com 5% e 7%, respetivamente. Já a Estónia e a Letónia são os únicos países europeus que não cobram qualquer taxa ao investidor. Pelo contrário, impõem um imposto sobre o rendimento das sociedades de 20% quando uma empresa distribui os seus lucros aos acionistas.