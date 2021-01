Portugal junta-se ao grupo de países europeus com escolas encerradas. Veja o mapa

Guimarães, 06/11/2020 - A Escola Virgínia Moura, em Moreira de Cónegos, adotou o sistema bilingue nas aulas em 2019. O Programa Escolas Bilingues em Inglês (PEBI), em curso desde 2009/2010, decorre de uma cooperação institucional entre a Direção-Geral da Educação e o British Council Portugal. Na foto: Aula bilingue de Matemática 8º ano na Escola Virgínia Moura, em Moreira de Cónegos (Paulo Jorge Magalhães/Global Imagens) © Paulo Jorge Magalhães / Global Imagens

A partir desta sexta-feira, as escolas em Portugal vão encerrar por um período de 15 dias, mas o primeiro-ministro admite que a medida pode durar mais tempo, consoante a evolução da situação epidemiológica no país.

As escolas encerram para todos os níveis de ensino, exceto as universidades que podem decidir o que fazer, tendo em conta o período de avaliação.

Em causa estão mais de 1,6 milhões de alunos, se contarmos apenas com os estudantes dos primeiros níveis de ensino até ao secundário, excluindo o ensino superior. Tal como noticiado pelo Dinheiro Vivo, Portugal surgia, a par de Espanha, como o país que apesar de estar no topo da incidência da doença, mantinha as escolas abertas.

Com a decisão aprovada esta quinta-feira em Conselho de Ministros, Portugal junta-se a nove países europeus que já tinham encerrado os estabelecimentos de ensino.

Espanha

Em Espanha, as escolas continuam abertas apesar do recolher obrigatório a partir das 23 horas e até às 06h00. É obrigatório o uso de máscara para todos a partir dos seis anos de idade nos transportes públicos e espaços fechados em todo o país e nos espaços ao ar livre em várias regiões.

França

Também em França, as escolas mantêm-se de portas abertas, apesar do confinamento obrigatório entre as 06h00 e as 6h00 desde meados de dezembro. Os alunos com mais de seis anos são obrigados a usar máscara nas salas de aula desde meados de outubro. As universidades continuam fechadas, devendo regressar o ensino presencial no final de janeiro.

Alemanha

A Alemanha está sob confinamento geral desde meados de dezembro e esta medida vai manter-se até ao final do mês de janeiro. Dependendo do Estado federal, os alunos podem ser obrigados a utilizar máscara na escola.

Grécia

O governo de Atenas decidiu manter um encerramento parcial das escolas. As universidades continuam a funcionar. Desde o dia 07 de janeiro as creches e escolas do básico, ou seja, alunos dos 7 aos 12 regressaram à escola.

Reino Unido

As escolas, que deviam reabrir depois das férias do Natal de forma faseada, passaram a fazer o ensino à distância, continuando abertas apenas para os filhos de trabalhadores de serviços críticos ou crianças vulneráveis.

Itália

Os alunos do ensino superior regressaram já às aulas presenciais, mas estão divididos em grupos e não é permitida a ocupação total das salas de aulas.

Dinamarca

Todos os níveis de ensino estão sem aulas presenciais, incluindo as universidades.