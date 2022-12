Portugal "não produz petróleo" mas pode exportar hidrogénio verde

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, ladeado por José Luís Cacho (E), presidente do Conselho de Administração da APS (Administração dos Portos de Sines e do Algarve), e Hugo Santos Mendes (D), secretário de Estado Adjunto e das Comunicações, fala à comunicação social no fim da cerimónia de assinatura do Memorando de Entendimento entre os parceiros que integram o Projeto H2Sines.RDAM, que consiste no desenvolvimento de um corredor logístico de Hidrogénio Verde que ligará, por via marítima, os portos de Sines e Roterdão, Sines, 16 de dezembro de 2022. TIAGO CANHOTO /LUSA

