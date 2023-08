Portugal oferece casa e salário bruto de 2800 euros a médicos brasileiros

© Pixabay

Dinheiro Vivo 04 Agosto, 2023 • 07:45 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) quer cativar médicos brasileiros para trabalharem em centros de saúde nas regiões com maior carência de médicos de família oferecendo-lhes um salário bruto de 2863 euros por mês, mais seis euros diários de subsídio de refeição, acrescidos de "casa de função" atribuída pela autarquia do local para onde forem contratados, noticia esta sexta-feira o Público.

No "aviso" que está a ser divulgado no Brasil, através de universidades brasileiras, a ACSS especifica que "o Ministério da Saúde está interessado em recrutar médicos para os cuidados de saúde primários", oferecendo-lhes contratos com a duração de três anos em centros de saúde das regiões de Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve.

Ao Público, fonte do Ministério da Saúde esclarece que este não é um concurso de recrutamento, mas sim numa manifestação de interesse destinada a potenciais candidatos que reúnam condições para vir trabalhar para Portugal e que o pretendido é contratar médicos especialistas em medicina geral e familiar para assegurarem o atendimento de cidadãos que não têm médico de família atribuído - mais de 1,6 milhões em julho.