Portugal passa de défice para superavit de 0,9%

Ministro das Finanças, Fernando Medina, herdou excedente do seu antecessor João Leão © MIGUEL A. LOPES/LUSA

No primeiro trimestre do ano, Portugal passou de um défice de 1,2% do Produto Interno Bruto (PIB), registado entre outubro e dezembro de 2021, para um superavit de 0,9%, segundo os dados publicados esta quinta-feira pelo Eurostat. Mas este resultado tem de ser lido com prudência, uma vez que ainda não reflete o trabalho do atual ministro das Finanças, Fernando Medina, nem o aumento significativo da receita fiscal, impulsionado pela escalada da inflação. O saldo positivo de 0,9%, divulgado pelo gabinete estatística da União Europeia, é a herança do anterior ministro das Finanças, João Leão, que, em março, despediu-se com um excedente orçamental de 672 milhões de euros.

Recorde-se que, nos primeiros três meses do ano, o País ainda não tinha Orçamento do Estado (OE) aprovado e, por isso, estava a viver em duodécimos, na sequência da crise política provocada pelo chumbo do OE e a consequente dissolução da Assembleia da República. A 30 de janeiro, os portugueses foram chamados às urnas para eleger novo Parlamento e o segundo Governo de António Costa só tomou posse a 31 de março, já o trimestre em análise pelo Eurostat tinha terminado. Por outro lado, o pacote de medidas de apoio às famílias e empresas para fazer face à inflação ainda nem sequer tinha sido lançado. Todos estes fatores também contribuíram para a melhoria do saldo das administrações públicas.

Em relação à dívida pública, registou-se uma descida de 0,5% de 127,4% para 127% do PIB, entre janeiro e março, face ao último trimestre de 2021, também de acordo com o Eurostat. Em março, a dívida ascendia a 275,9 mil milhões, valor que entretanto já atingiu um recorde de 280,4 mil milhões de euros em maio, segundo o Banco de Portugal. Por isso, em recentes declarações, Fernando Medina tem apelado à prudência e ao princípio das "contas certas", tendo em conta o momento de incerteza que as economias nacional e europeia têm vivido, perante um contexto de preços elevados, provocada pela guerra na Ucrânia e restrições no fornecimento de gás russo à Europa. O BCE já inclusivamente adotou esta quinta-feira uma medida para travar a onda inflacionista que se traduziu num aumento das taxas de juro de referência em 0,5 ponto percentuais.

Para este ano, o Governo mantém as projeções de baixar o défice de 2,8% em 2021 para 1,9% do PIB em 2022 e reduzir a dívida pública de 127,4% para 120,7% do PIB este ano.

Ainda sem o efeito pleno da guerra na Ucrânia, que eclodiu no dia 24 de fevereiro deste ano, a Europa também melhorou as contas públicas. Nos primeiro três meses do ano, o défice recuou de 3,4% para 2,3% do PIB na Zona Euro e 3,3% para 2,2% na União Europeia (UE). Uma redução de 1,1 pontos percentuais em ambos os casos.