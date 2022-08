Portugal precisa entre 45 a 50 mil trabalhadores para setor do turismo

© Orlando Almeida/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 02 Agosto, 2022 • 19:41 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, defende que Portugal precisa entre 45 mil a 50 mil trabalhadores no turismo, vagas que poderão ser preenchidas por trabalhadores de países de língua portuguesa ao abrigo do novo regime de vistos recentemente aprovado, afirmou esta terça-feira.

Em declarações à Lusa, à margem de uma visita ao Algarve, Rita Marques adiantou que está a ser preparada, para o último trimestre do ano, uma "missão empresarial" para "garantir" que o país receba trabalhadores desses países.

"O objetivo é levar uma comitiva de empresários portugueses que estejam à procura de reforçar os mapas de pessoal, identificando trabalhadores dessas geografias que estejam interessados em vir para Portugal [...] e que os serviços consulares possam depois, administrativamente, despachar favoravelmente os vistos", de forma a trazer para Portugal "trabalhadores que pretendem ingressar neste setor de atividade", precisou.

Segundo a secretária de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, que esteve reunida com vários representantes do setor do turismo no Algarve, a missão empresarial portuguesa, que conta com várias áreas do Governo, como o "Trabalho, Negócios Estrangeiros e Economia", deverá realizar-se no último trimestre de 2022.

"Nesta altura, em que há uma retoma pujante do setor do turismo", o turismo está "a viver vários desafios e um deles tem a ver, justamente, com a falta de capital humano", referiu, adiantando que, durante o encontro com empresários do setor, foi abordada a nova lei votada favoravelmente na Assembleia da República a 21 de julho.

De acordo com a governante, a nova lei veio introduzir "alterações muitíssimo relevantes e substanciais na emissão de vistos, designadamente no âmbito dos países que ratificaram o acordo da CPLP [Comunidade dos Países de Língua Portuguesa]".

Estimando que o país precisa entre 45 mil a 50 mil trabalhadores no setor para garantir a qualidade de serviços no turismo, Rita Marques considerou que o novo regime de entrada e permanência de trabalhadores em Portugal "pode ser útil justamente para se poder importar capital humano".

No entanto, sublinhou, há a preocupação "de garantir que este capital humano também é adequadamente formado e capacitado" para manter "uma prestação de serviços de excelência" no setor, envolvendo nesta matéria as escolas de hotelaria e turismo nacionais.