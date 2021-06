Portugal realiza dois leilões de bilhetes do tesouro até 1.250 milhões a 16 de junho

Cristina Casalinho, IGCP © PAULO SPRANGER/Global Imagens

Portugal regressa aos mercados no próximo dia 16 de junho com dois leilões de linhas de bilhetes do tesouro (BT), a três e 11 meses, e um montante indicativo entre 1.000 e 1.250 milhões de euros.

Segundo um comunicado da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP), serão realizados, no "próximo dia 16 de junho pelas 10:30 horas dois leilões das linhas de BT com maturidades em 17 de setembro de 2021 e 20 de maio de 2022, com um montante indicativo global entre 1.000 milhões de euros e 1.250 milhões de euros".

Em 21 de abril, Portugal colocou 1.250 milhões de euros, igual ao montante máximo anunciado, em BT a três e 11 meses, com os juros a descerem face aos anteriores leilões comparáveis, foi anunciado.

Segundo a página do IGCP na Bloomberg, a 11 meses foram colocados 800 milhões de euros em BT à taxa de juro média de -0,558%, inferior à registada em 17 de fevereiro, quando foram colocados 625 milhões de euros à taxa de juro média de -0,524%.

A três meses foram colocados nessa altura 450 milhões de euros em BT à taxa média de -0,599%, também inferior à registada em 17 de fevereiro, quando foram colocados 625 milhões de euros a -0,543%.

A procura atingiu 2.431 milhões de euros para os BT a 11 meses, 3,04 vezes o montante colocado, e 1.641 milhões de euros para os BT a três meses, 3,65 vezes o montante colocado.

Depois disso, em 19 de maio, Portugal colocou 1.750 milhões de euros, igual ao montante global máximo indicativo, em BT a seis e a 12 meses, com os juros a caírem para mínimos de sempre nos dois prazos.

Segundo a página do IGCP na agência Bloomberg, a 12 meses foram colocados 1.000 milhões de euros em BT à taxa de juro média de -0,536%, mínima de sempre e inferior à registada em 17 de março, quando foram colocados também 1.000 milhões de euros à taxa de juro média de -0,527%.

A seis meses foram colocados 750 milhões de euros em BT à taxa média de -0,571%, também inferior à verificada em 17 de março, quando foram colocados 500 milhões de euros a -0,554%.