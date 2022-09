Portugal realiza dois leilões de dívida na quarta-feira de até 1.250 milhões de euros

Cristina Casalinho, Agência de Gestão de Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) © Diana Quintela / Global Imagens

O IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública vai realizar na quarta-feira dois leilões de linhas de Bilhetes do Tesouro, com maturidades a seis meses e a um ano, de até 1.250 milhões de euros.

Numa nota publicada esta sexta-feira, a entidade indicou que "vai realizar no próximo dia 21 de setembro pelas 10:30 horas dois leilões das linhas de BT com maturidades em 17 de março de 2023 e 22 de setembro de 2023, com um montante indicativo global entre 1.000 milhões de euros e 1.250 milhões de euros".

Esta semana, o IGCP colocou 1.250 milhões de euros, o montante indicativo máximo, em dois leilões de Obrigações do Tesouro (OT) a quatro e a 10 anos.

Segundo a página do IGCP na agência Bloomberg, no prazo mais longo, de 10 anos, foram colocados 780 milhões de euros à taxa de juro de 2,754%, tendo a procura atingido 1.343 milhões de euros, 1,72 vezes o montante colocado.

A quatro anos, o IGCP colocou 470 milhões de euros à taxa de juro 1,777%, tendo a procura atingido 948 milhões de euros, 2,02 vezes o montante colocado.

Numa nota, o IGCP tinha precisado que as maturidades das OT a serem leiloadas eram em 21 de julho de 2026 (quatro anos) e em 16 de julho de 2032 (10 anos) e que o montante indicativo global seria entre 1.000 milhões de euros e 1.250 milhões de euros.