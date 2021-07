Portugal recompra dívida emitida em 2014 em dólares

Cristina Casalinho, IGCP © PAULO SPRANGER/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 12 Julho, 2021 • 15:05 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Portugal volta ao mercado na terça-feira para recomprar parte das Obrigações do Tesouro emitidas em 2014 em dólares, anunciou esta segunda-feira o IGCP.

Num comunicado hoje divulgado, o IGCP sublinha que compra parte (e não a totalidade) das Obrigações do Tesouro com vencimento em outubro de 2024 e emitidas em dólares em 2014.

"O volume alvo total que será adquirido não será predeterminado, mas não cobrirá toda a emissão", indica o IGCP, adiantando que a recompra será efetuada através de um "leilão de preço único".

Na sexta-feira, o IGCP anunciou que vai realizar esta quarta-feira dois leilões de Obrigações do Tesouro a cerca de 10 e 15 anos com um montante indicativo global entre 750 milhões de euros e 1.000 milhões de euros.

O IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública referiu que as maturidades das Obrigações do Tesouro (OT) são em 18 de outubro de 2030 (cerca de nove anos e meio) e em 15 de abril de 2037 (cerca de 16,5 anos).

No anterior leilão comparável a 10 anos, em 09 de junho, Portugal colocou 700 milhões de euros em OT à taxa de juro de 0,397%, inferior à de 0,505% registada num leilão com prazo semelhante em 12 de maio, quando foram colocados 551 milhões de euros.

A procura cifrou-se em 1.074 milhões de euros, 1,53 vezes o montante colocado.

Em relação ao prazo mais longo, no anterior leilão comparável, em 12 de maio, o IGCP colocou 699 milhões de euros à taxa de juro de 0,841% e a procura atingiu 1.172 milhões de euros, 1,68 vezes o montante colocado.

Em 01 de julho, o IGCP anunciou as linhas de atuação para o terceiro trimestre que incluem emissões de Obrigações do Tesouro, através de leilões, e três leilões de Bilhetes do Tesouro, sublinhando que podia "introduzir ajustamentos".

Em relação às OT, O IGCP especificou que são "esperadas colocações de 750 a 1.000 milhões de euros por leilão" e que as mesmas "poderão ser realizados à segunda ou quarta quartas-feiras de cada mês após anúncio do montante indicativo e linhas de OT a reabrir até três dias úteis antes da respetiva data de leilão".