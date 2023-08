Portugal reforça resposta a pedidos de visto em Cabo Verde

Cidade da Praia, Cabo Verde. © LUSA

Os serviços consulares de Portugal vão reforçar a capacidade de resposta a pedidos de visto de trabalho em Cabo Verde, que passará a ser um dos quatro países com um conselheiro dedicado nesta área, anunciou esta sexta-feira a embaixada portuguesa.

"Entrará brevemente em funções na Embaixada de Portugal um adido de trabalho a quem serão confiadas responsabilidades especiais de acompanhamento de todas as matérias consulares relativas aos vistos nacionais desta tipologia", referiu em comunicado a representação diplomática na Praia.

O reforço pretende atender a "um aumento sem precedentes" da procura: desde o início do ano houve 7 237 pedidos de visto de longa duração (mais de 90 dias) para Portugal, dos quais 6 635 foram emitidos e pouco mais de três mil foram vistos de trabalho, segundo os mais recentes dados, divulgados a 4 de agosto.

Além do reforço de equipa, vão arrancar "em breve" experiências-piloto com municípios de Cabo Verde "para criar, nos respetivos balcões únicos, serviços de informação específicos" para quem procure vistos para Portugal, acrescentou.

A embaixada anunciou, igualmente, uma mudança do espaço de atendimento dos pedidos de visto - gerido pela empresa VFS Global - para "instalações mais amplas", a par de contactos para melhoria do serviço.

"Na sequência de algumas queixas relativas ao funcionamento do 'site' da empresa VFS", os serviços consulares têm estado "em contacto permanente" com o prestador de serviços "para apurar as razões das dificuldades".

Uma delas diz respeito aos meios autorizados para o pré-pagamento da taxa de serviço, outra está relacionada com "lacunas constatadas na comunicação com o público".

A VFS é uma das maiores empresas mundiais na área da gestão e triagem de vistos - com a qual os serviços consulares portugueses trabalham em dezenas de países - e tem "reafirmado o seu total compromisso em prestar um bom serviço em Cabo Verde, onde iniciaram funções em agosto de 2022", lê-se na nota da embaixada.

O coordenador sénior de relações institucionais da empresa estará presente na cidade da Praia na primeira semana de setembro por ocasião do lançamento oficial das novas instalações de atendimento ao público, concluiu.