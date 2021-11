Portugal Space lança Catálogo Espacial Português

© NASA

Dinheiro Vivo 18 Novembro, 2021 • 19:25 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Agência Espacial Portuguesa - Portugal Space, vai apresentar esta semana, durante a Cimeira Ministerial da Agência Espacial Europeia (ESA), o catálogo Portugal Space - Overview of the Portuguese Space Ecosystem, um retrato aprofundado do ecossistema do setor espacial português.

O documento, que tem por base um inquérito lançado ao ecossistema espacial, mostrou a existência de 52 empresas e 30 centros de investigação cuja atividade principal (ou uma significativa parte desta), se desenrola no setor espacial.

O Catálogo Espacial Português, já disponível para consulta online, dá destaque à visão que cada empresa e instituição de investigação tem para o setor, mas também aos respetivos produtos, serviços, aplicações, tecnologias e projetos de I&D.

O objetivo desta publicação é incrementar a visibilidade do ecossistema espacial a nível nacional e internacional e também servir de instrumento de trabalho para os profissionais do setor identificarem potenciais parceiros de negócio em atividades espaciais.

Para além disso, oferece uma visão sobre infraestruturas espaciais instaladas em Portugal, bem como à presença portuguesa em organizações internacionais ligadas ao espaço, como sejam as entidades espaciais europeias, mas também eventos dedicados à temática em solo nacional.

É ainda possível explorar o cruzamento deste setor com outras atividades, numa lista diversa que alberga a educação, a cultura, as artes, e o empreendedorismo.

O catálogo tem também um capítulo dedicado ao direito espacial onde se incluem dois escritórios de advogados e três centros de investigação que trabalham nesta área legal.

A publicação conta com contributo do Ministério da Ciência, Educação e Ensino Superior, da AICEP, da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, da Agência Nacional de Inovação, da ANACOM, do Gabinete Nacional de Segurança, do IPMA, da Direção-Geral do Território e da AED - Cluster Portugal.