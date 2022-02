PortugalFoods: Agroalimentar é um setor "qualificado e orientado para o mercado"

Deolinda Silva, diretora executiva da PortugalFoods.

Alexandra Costa 17 Fevereiro, 2022 • 16:04

Dois anos de pandemia tiveram consequências em todos os setores da economia. E alteraram por completo o comportamento dos consumidores. Um estudo realizado pela Mintel, a pedido da PortugalFoods revela três tendências essenciais no que se refere ao setor agroalimentar.

O que se descobriu foi que o consumidor está mais exigente no que concerne à informação sobre o que consome. Quer ter um maior controlo e, principalmente, quer transparência. Quer produtos alimentares que lhe proporcionem "experiências únicas". Mas isso é apenas a ponta do iceberg.

Em conversa com o Dinheiro Vivo, Deolinda Silva, diretora executiva da PortugalFoods, revelou que houve uma grande evolução na relação entre o setor agroalimentar e a inovação nos últimos anos. Hoje é um setor "qualificado e orientado para o mercado, acompanhando as tendências mundiais para se adaptar e diferenciar no mercado global". E se é certo que, como refere a responsável da PortugalFoods, haja empresas que são reconhecidas como muito inovadoras, a verdade é que a "generalidade das empresas mais dinâmicas e com potencial exportador têm processos de inovação bem estabelecidos, em termos de produto, processo ou modelo de negócio".

Há a tendência para pensar que não há inovação em Portugal. Que os "outros" são sempre melhores. Mas isso não é bem assim. Como afirma Deolinda Silva, nos últimos anos Portugal tem vindo a evoluir positivamente em termos de convergência com os países mais inovadores da Europa e, apesar de em 2021 o comportamento não ter sido como nos anos anteriores, a expectativa é que em 2022 Portugal passe novamente a estar no grupo dos países fortemente inovadores. Agora para que isto continue é necessário "aumentar o investimento em inovação e o emprego em empresas inovadoras". Para tal, e na opinião de Deolinda Silva deve-se apostar, cada vez mais, em estratégias colaborativas.

Sustentabilidade ganha terreno

Quando falamos de produtos agroalimentares é inevitável pensar na questão da sustentabilidade. Seja na produção dos mesmos, seja na vertente da embalagem, na distribuição ou mesmo na questão dos resíduos. Mas não apenas nisso. Há também que olhar para a embalagem, para as soluções plant-based, e ainda, refere Deolinda Silva, pelo uso de práticas agrícolas mais responsáveis ou pela promoção do bem-estar animal e dos trabalhadores.

Os dados recolhidos pelo estudo fazem com que a diretora executiva da PortugalFoods afirme que continuar-se-á a assistir a uma procura por produtos que promovam o bem-estar físico e mental (por exemplo uma aposta em mood-ingredients no desenvolvimento de novos produtos). A par disso, acrescenta, será necessário apostar na comunicação junto do consumidor, demonstrando transparência sobre os processos, de modo a criar confiança e fidelidade na marca.

"As empresas precisam de proporcionar novas experiências aos consumidores, através dos seus produtos. Criar sinergias entre marcas permitirá ainda chegar a novos consumidores, afirmar a posição da marca no mercado e aumentar a sua visibilidade. É ainda fundamental que seja mantida, de modo harmonioso, a ligação entre a presença digital e física da marca", constata Deolinda Silva.

Tendências para os próximos anos

As mudanças comportamentais identificadas pelo estudo (a par de outros dados entretanto recolhidos) permitiram que a PortugalFoods, no âmbito do projeto PortugalFoods_Qualifica, desenvolvesse um Roadmap Tecnológico para o setor agroalimentar. Um documento que, explica Deolinda Silva, identifica caminhos críticos que podem ajudar uma empresa do setor agroalimentar a atingir objetivos tecnológicos e de mercado. Nele constam tendências como as dietas low-carb (curto prazo), eat-on-the-go (curto prazo), alternativas a ingredientes prejudiciais para a saúde (curto-médio prazo), sustentabilidade (curto-médio prazo), food integrity (curto-médio prazo), saúde e bem-estar (curto-médio prazo), alimentação personalizada (curto-médio-longo prazo), dietas plant based e meat free (curto-médio-longo prazo), sabores inovadores (médio prazo) e clean label (médio-longo prazo). Paralelamente a tudo isto, e como refere a responsável máxima da PortugalFoods, "é fundamental que o setor aposte em tecnologias associadas à indústria 4.0 e à digitalização".

A curto prazo - diga-se ainda este ano - o estudo identificou três megatendências. São elas em controlo, diversão em todo o lado, e espaços flexíveis. Basicamente os consumidores querem ter maior controlo sobre aquilo que consomem. Querem ter mais informação, que esta seja mais transparente e que as marcas os ajudem a tomarem a decisão certa. Neste ponto a PortugalFoods afirma que a "inovação e a criação de técnicas de rastreabilidade e de personalização dos produtos serão fundamentais para lançar o setor agroalimentar no futuro". E é com base nisto que o conselho (para as marcas) vai no sentido de que estas desenvolvam uma estratégia de comunicação honesta, que promovam maior transparência através de sistemas de medição padronizados que avaliem impacto nutricional dos produtos na saúde, que associem o preço dos produtos à qualidade, valores e princípios éticos e que criem uma proposta de valor de vá ao encontro das reivindicações emergentes.

Mas só isso não chega. A par do controlo os consumidores querem divertir-se (principalmente depois de dois anos relativamente confinados). Às marcas cabe a tarefa de proporcionar novas experiências e "disponibilizar produtos que ofereçam diversão e alegria, amplificando sabores, cores, texturas e aromas e que promovam interatividade com os alimentos e bebidas - seja através da formulação dos produtos, das campanhas publicitárias ou do design, por exemplo". Porque não olhar para a tecnologia como forma de proporcionar algo de novo? A sugestão da PortugalFoods passa aproveitar o mundo virtual. Porque não "gamificar" a comida e a bebida porque não oferecer experiências reais para fugir ao Metaverso?

O teletrabalho trouxe a terceira tendência e mostrou a necessidade de ter espaços flexíveis. Espaços multifuncionais onde as pessoas se possam relacionar, comprar e comer, presencialmente ou online. Como se prevê que o teletrabalho continue ainda este ano a PortugalFood acredita que as marcas alimentares e a restauração vão ter de oferecer experiências diferentes para atrair os consumidores e levá-los a sair de casa. E pode ser coisas simples. Para se ter uma ideia o estudo revelou que, no mercado alemão, 48% dos consumidores de serviços de entrega ao domicílio e takeaway, com idades compreendidas entre os 16 e os 24 anos, dizem que gostariam que os restaurantes investissem na sua presença em vending machines, através da disponibilização de refeições preparadas. Já uma percentagem interessante de consumidores espanhóis (24%) que cozinham em casa, entre os 16 e 24 anos, revelaram estar interessados em ter aulas virtuais de culinária que enviam um kit de ingredientes com receita. Já os consumidores britânicos gostariam que espaços como mercearias, supermercados, etc, deveriam ter igualmente pontos de reciclagem de produtos usados e embalagens.

Proporcionar experiências únicas, investir no relacionamento com o consumidor e não descurar o potencial da tecnologia. Estes são talvez os conselhos mais importantes para as marcas. Há um antes e depois da pandemia. Dois anos de confinamento alteraram por completo comportamentos. Alteração que não volta para trás.