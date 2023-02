Portugueses fogem aos depósitos bancários. Janeiro com maior queda em 44 anos

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

A tendência é cada vez mais nítida: os depósitos estão a perder vantagem para os certificados de aforro. No final de janeiro deste ano, enquanto as subscrições de títulos de dívida pública aumentavam 2,9 mil milhões de euros, os depósitos de particulares registavam uma quebra histórica - desde que há registo, em 1979 - de 2,5 mil milhões, totalizando àquela data 179,9 mil milhões de euros, de acordo com os dados divulgados esta segunda-feira pelo Banco de Portugal (BdP).

O passado mês, aliás, foi o terceiro consecutivo em que o crescimento destes depósitos abrandou, tendo passado de 7% em outubro de 2022 para 5,8% em novembro, 5,4% em dezembro e 3,7% em janeiro, segundo a nota estatística.

A tendência decrescente verificou-se igualmente no segmento empresarial, com os depósitos nos bancos nacionais a reduzirem 1,4 mil milhões de euros face ao mês anterior. No entanto, comparativamente com janeiro do ano passado, estas operações cresceram 9,1%.

Empréstimos encolhem

Janeiro não foi sinónimo de boas-novas também no que aos empréstimos diz respeito, com a concessão dos mesmos a desacelerar em praticamente todas as direções.

No que toca aos créditos à habitação, o montante total apontava no final do mês para 100 mil milhões de euros, significando isto um decréscimo de 0,2 mil milhões relativamente a dezembro. Na realidade, recorda o Banco de Portugal, a adjudicação deste tipo de empréstimos tem vindo a cair a pique desde julho, passando a taxa de variação anual de 4,8% para 3,1% desde então.

Ainda no campo dos particulares, o crédito ao consumo registou um abrandamento de 1,5% face a dezembro, totalizando 20,5 mil milhões de euros, valor que compara com os 20,7 mil milhões do mês anterior. Já olhando para o período homólogo, verifica-se um crescimento de 4,5% na concessão destes empréstimos.

Do outro lado, as empresas viram 74,8 mil milhões de euros concedidos até final de janeiro, menos 0,5 mil milhões de euros do que em dezembro. Confirma o supervisor que, desde o início de 2021, o crescimento dos empréstimos às empresas tem vindo a desacelerar, levando a que, no passado mês, a taxa de crescimento tivesse sido de -0,1%, a primeira taxa negativa desde abril de 2019.

"A redução dos empréstimos foi mais expressiva nas grandes e médias empresas e nos setores da eletricidade, gás e água e do alojamento e restauração. Pelo contrário, aceleraram os empréstimos concedidos às empresas das atividades imobiliárias", conclui a instituição liderada por Mário Centeno.