Portugueses desperdiçam um milhão de toneladas de alimentos por ano

Os portugueses desperdiçam anualmente um milhão de toneladas de alimentos, o que equivale a quase cem quilos por pessoa, alerta o Movimento Unidos contra o Desperdício, a propósito do desperdício alimentar.

No âmbito do Dia Internacional da Consciencialização sobre Perdas e Desperdício Alimentar, assinalado na quinta-feira, o Movimento diz em comunicado que também no resto do mundo os valores do desperdício alimentar são "extremamente preocupantes".

Citando um estudo, o Movimento refere que se o desperdício alimentar fosse um país, estaria entre os 7% mais ricos.

"Estima-se também que em 2030 o impacto económico do desperdício alimentar será de 1.5 biliões de euros e, em termos ambientais, o estudo revela que se o desperdício alimentar fosse um país, seria o 3.º maior emissor de gases com efeitos de estufa, com aproximadamente 10% do total das emissões de CO2 no Mundo", diz o comunicado, acrescentando que, mundialmente, o desperdício por agregado familiar será de 75 quilos por ano.

O Dia Mundial foi decretado pela Organização das Nações Unidas (ONU) pela primeira vez a 29 de setembro de 2020, quanto também nasceu em Portugal o Movimento Unidos Contra o Desperdício, que tem esta quarta-feira mais de três mil particulares e 300 empresas aderentes.

Anunciando para quinta-feira o lançamento de uma campanha de sensibilização para a necessidade de combater o desperdício alimentar, o Movimento acrescenta que em Portugal os números "são avassaladores".

"Enquanto cerca de 1.600.000 portugueses vivem abaixo do limiar da pobreza - sendo que cerca de 360 mil têm carências alimentares -, estima-se que um milhão toneladas de alimentos são desperdiçadas todos os anos - quase 100 quilogramas por cada português", afirma o Movimento Unidos Contra o Desperdício, que tem como objetivo alertar para o desperdício e para a importância de se modificarem comportamentos.

Desde que surgiu e através dos seus parceiros, o Movimento diz que já contribuiu para que toneladas de alimentos fossem reaproveitadas e distribuídas por quem mais precisa, evitando que fossem desperdiçados.

No mundo, estima-se que um terço dos alimentos produzidos é desperdiçado, o que equivale a mais de 1,3 mil milhões de toneladas.