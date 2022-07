Portugueses já estão a viajar mais do que em 2019

© LUSA

Os residentes em Portugal estão a viajar mais do que em 2019, ano anterior à pandemia. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, no primeiro trimestre do ano registaram-se 4,7 milhões de viagens de cidadãos residentes, mais 195,6% do que em igual período de 2021 e mais 0,3% do que no primeiro trimestre de 2019.

Segundo o relatório "Procura Turística dos Residentes", fevereiro foi o mês a registar mais viagens. Se em janeiro registou-se uma subida de 2,8% e em março de 4,6%, comparativamente com os dados de 2019, em fevereiro as viagens dos portugueses aceleraram 8,5%.

Acresce que a esmagadora maioria das viagens (90,5%) decorreu em território nacional. Foram ao todo 4,2 milhões deslocações dentro de Portugal, o que traduz um aumento homólogo de 175,8% o e uma subida de 3,6%, quando comparado com 2019.

As deslocações ao estrangeiro totalizaram 443,4 mil viagens (9,5%), mais 846,9% face ao período homólogo. No entanto, face a 2019, continuam a registar uma variação negativa (-23%).

"Estas variações devem-se às fortes restrições às deslocações no contexto pandémico no primeiro trimestre de 2021, quando as viagens tinham diminuído 55,3% em território nacional e 89,5% com destino ao estrangeiro", explica o INE.

Na origem das deslocações o INE diz terem estado visitas "familiares ou amigos". Aliás, mais de 2,2 milhões de deslocações foram assim justificadas. Outras 1,8 milhões foram em "lazer, recreio ou férias"

As dormidas dos cidadãos residentes em Portugal foram asseguradas por "hóteis e similares" em 21,9% dos casos, sendo que o "alojamento particular gratuito" manteve-se como a principal opção de alojamento, assegurando 71% das dormidas.