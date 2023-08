Portugueses já pediram 79 mil baixas de curta duração automáticas

© DR

Desde que a medida das autodeclarações estou em vigor, em maio deste ano, já cerca de 79 mil pessoas pediram uma baixa por doença de curta duração (até três dias) através do SNS 24, o que significa que, em média, estão a ser evitadas quase 900 consultas por dia nos centros de saúde, notícia esta quinta-feira o Jornal de Notícias.

Jorge Roque da Cunha, secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), diz, em declarações ao jornal, que, com esta medida, "foi libertado espaço de consulta" que era ocupado com "um procedimento meramente administrativo. Por mês, os pedidos de baixa de curta duração ocupavam, em média, 26 mil consultas.

Os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) revelam ainda que a aplicação do SNS 24 já foi descarregada mais de 8,7 milhões de vezes e também que já foram prescritas 353 milhões de receitas sem papel, desde que o modelo entrou em vigor, e partilhados mais de 60 milhões de resultados de exames desde 2015.