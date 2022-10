© Chris DELMAS/AFP

Nos primeiros nove meses do ano, os portugueses já pouparam 17,5 milhões de euros por utilizarem sites comparadores de preços. A informação é avançada esta segunda-feira, no Dia Mundial da Poupança, pelo comparador de preços Forretas.com

Ainda de acordo com a análise, é possível concluir que cada utilizador poupa quase 42%, cerca de 17,37 euros, por compra ao comparar preços na plataforma Forretas.com. Em média, os consumidores despendem seis minutos e 38 segundos à procura de informação sobre os preços e características dos produtos, lê-se na mesma nota.

Os consumidores entre 35 e 44 anos são os que mais comparam preços através do Forretas.com, sendo mais mulheres (54%) do que os homens (46%). No género feminino, as pesquisas apontam mais para categorias como "Telemóveis" e "Desporto e Lazer". Já os homens pesquisam sobretudo por produtos das áreas de "Informática e Gaming" e "Livros", de acordo com o comunicado.

No geral, "Desporto e Lazer", "Telemóveis" e "Informática e Gaming" são as três categorias de produtos mais procuradas pelos utilizadores quando querem comparar preços.

O cofundador do Forretas.com, Gonçalo Poças, considera "que os portugueses estão novamente mais preocupadas com a gestão do orçamento familiar" face ao "aumento dos preços a vários níveis: no supermercado, combustíveis, prestações das casas, contas da luz e do gás, entre outros".

"O contexto económico tem levado os consumidores a procurarem mais soluções para pouparem o máximo possível, pelo que o recurso às plataformas de comparação de preços também aumentou nestes últimos meses", atesta o responsável.

Entre janeiro e setembro de 2022, "foram realizadas cerca de 1,5 milhões de comparações de preços, registando-se um aumento de 52% do primeiro para o terceiro trimestre", conclui Gonçalo Poças.

No Dia Mundial da Poupança, que se celebra esta segunda-feira, o Forretas.com analisou os hábitos de comparação de preços e de consumo dos portugueses, entre janeiro e setembro deste ano.