Portugueses não conseguem poupar nem comprar casa

Dinheiro Vivo 24 Julho, 2023 • 10:42

Quase 54% dos portugueses não consegue poupar dinheiro e cerca de 42% não possui depósitos, conclui um inquérito a 1280 proprietários ou compradores ativos de imóveis promovido pela imovendo.

O inquérito releva ainda que 64% reconheceram não ter capacidade para comprar ou recuperar uma casa. Há 14,8% com possibilidades para adquirir um imóvel, mas não o faz por alegado receio devido à conjuntura económica e financeira do país e à instabilidade do mercado imobiliário.

Três em cada quatro participantes afirmaram ser afetados pelo aumento do preço das casas e apenas 10,2% dos inquiridos declararam-se beneficiados por essa tendência.

Adicionalmente, 12,5% dos participantes revelaram que o aumento dos preços das casas os motiva a vender a sua propriedade.

A análise mostrou ainda que 23,4% dos inquiridos sentem-se impedidos de comprar casa devido ao aumento das taxas de juro. Por outro lado, 54,7% dos portugueses expressam preocupação com o aumento das taxas de juro e o seu impacto no orçamento familiar

Apenas 15,6% dos inquiridos afirmaram que o aumento das taxas de juro não os afeta.