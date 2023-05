Portugueses pediram menos crédito até março. Bancos apertam critérios para empresas

Empréstimos para compra de casa deverão continuar a cair no segundo semestre © Unsplash

Os pedidos de empréstimo por parte das famílias e empresas portuguesas diminuíram nos primeiros três meses do ano, em comparação com o trimestre anterior, segundo o Inquérito aos Bancos sobre o Mercado de Crédito, divulgado esta terça-feira pelo Banco de Portugal (BdP).

No caso dos clientes particulares, as instituições financeiras registaram um decréscimo da procura de crédito para comprar casa - fruto da subida das taxas de juro e da própria confiança dos consumidores - e uma "ligeira diminuição" no segmento de consumo, impulsionada pelo recurso às poupanças e pelas despesas de consumo de bens duradouros.

De acordo com o supervisor, os critérios de concessão de crédito às famílias mantiveram-se estáveis durante o primeiro trimestre de 2023. Neste período, os bancos reduziram os spreads (margem de lucro) nos "empréstimos para habitação de risco médio", assim como nos "empréstimos para consumo e outros fins de risco médio e superior".

"O custo de financiamento e as pressões concorrenciais contribuíram ligeiramente para reduzir os spreads em empréstimos de risco médio e, no crédito ao consumo e outros fins, o custo de financiamento e a perceção e tolerância de riscos contribuíram ligeiramente para reduzir os spreads nos empréstimos", lê-se no relatório. As comissões e outros encargos, por seu turno, subiram moderadamente.

Quanto ao comportamento do mercado de crédito em Portugal no segundo semestre, a instituição liderada por Mário Centeno antecipa para o segmento dos particulares a contínua redução da procura de empréstimos à habitação e a manutenção da procura para consumo e outros fins.

Bancos apertam cinto às empresas

As taxas de juro elevadas e os critérios de concessão mais restritivos fizeram com que as empresas portuguesas se financiassem menos junto da banca, revela o relatório.

Do lado da procura, as instituições financeiras registam uma diminuição, quer por parte de Pequenas e Médias Empresas (PME) como de companhias de grande dimensão, sobretudo nos empréstimos de longo prazo.

A justificação, aponta o BdP, está relacionada com "o nível geral das taxas de juro", "as necessidades de financiamento do investimento" e o "recurso a fontes de financiamento alternativas com destaque para a geração interna de fundos, especialmente no caso de grandes empresas".

Os bancos dão conta de critérios de concessão "ligeiramente mais restritivos" neste segmento, sobretudo no que respeita às PME, em consequência da "perceção dos riscos associados à situação e perspetivas económicas gerais e, em menor grau, a setores de atividade ou empresas específicos".

Face aos referidos riscos, os bancos residentes aumentaram, no primeiro trimestre, a "restritividade dos outros termos e condições, sobretudo das garantias exigidas e das condições contratuais não pecuniárias" para as PME.

Contrariamente à tendência observada no lado das famílias, os spreads nos empréstimos às empresas conheceram um "ligeiro aumento", especialmente nos contratos de maior risco e risco médio, relata o supervisor.

Estas medidas fizeram subir o número de pedidos de empréstimos rejeitados às empresas desta dimensão. O BdP antecipa critérios de concessão mais restritivos no crédito a empresas, no segundo semestre, nomeadamente para empresas daquela dimensão, "de forma transversal à maturidade dos empréstimos".