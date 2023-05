Possível fim do incentivo à compra de carro elétrico em 2024

© EPA/STEPHANIE LECOCQ

O secretário de Estado da Mobilidade Urbana, Jorge Delgado, revelou, em entrevista ao Negócios e Antena 1, que o Governo pretende substituir o incentivo à compra de automóvel elétrico por medidas que permitam uma redução dos custos de carregamento.

Jorge Delgado afirmou que os níveis elevados de aquisição de automóveis elétricos mostram que a compra já não está ligada ao incentivo. De acordo com o Negócios, essas ajudas chegaram este ano aos 5,2 milhões de euros.

Neste momento, os apoios do Estado não conseguiriam acompanhar os valores da procura e, por esse motivo, as verbas já não deverão constar do Orçamento do Estado, lê-se na notícia.

"Isto faz com que apoio seja útil para um número reduzido quando comparado com o universo de compradores de carros elétricos. Nós temos de evoluir para um tipo de incentivo à mobilidade elétrica mais universal", afirma.



Segundo o jornal, o governante defende que "a intervenção do Estado tem de ser feita reduzindo o valor das taxas cobradas com o carregamento destes veículos", o que seria "uma forma de o incentivo ser o mesmo para toda a gente".

"A taxa que se paga para cobrir os custos da entidade gestora já é coberta com cerca de 700 mil euros por parte do Fundo Ambiental. Podemos reduzir mais essa taxa. E depois há outras taxas que estão incorporadas no custo do carregamento que podemos trabalhar", disse ainda.